﻿ Когда сессия позади, можно устроить «Каникулы в Логойске». Как отметили Татьянин день студенты БГУ | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Когда сессия позади, можно устроить «Каникулы в Логойске». Как отметили Татьянин день студенты БГУ

25.01.2018 - 23:26

Новости Беларуси. Ректор, известные спортсмены и студенты БГУ на одной лыжне. Этот день все они провели на склонах  горнолыжного спортивно-оздоровительного комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как известно, 25 января – именины Татьяны, а она считается покровительницей студентов. Так вот белорусские студенты свой праздник встретили по-спортивному.

«Каникулы в Логойске» уже добрая традиция для студентов БГУ. Они неспроста так любят и почитают Татьянин день. Ведь этот праздник как раз совпадает с окончанием сессии, когда можно выдохнуть и отправится на каникулы. Сюрпризом для студентов стала встреча с чемпионкой мира по летнему биатлону Ольгой Назаровой.

Ольга Назарова, двукратный бронзовый призер Чемпионата мира по биатлону, многократная чемпионка мира по летнему биатлону:
Буду на трассе в роли тренера. Буду кричать и поддерживать студентов именно на лыжне.

Открыла праздник  лыжная эстафета, сам ректор соревнуется со студентами.  Говорит, так забег не только бодрит, но и объединяет.

Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета:
Не только в аудитории, не только на семинарах, не только на научных форумах, но и вот здесь, в спорте это лучший способ, когда преподаватели, деканы факультетов, члены ректората наряду со студентами принимают участие и лучше узнают друг друга. Это замечательно.

Тимофей Швайба, студент БГУ:
Я очень рад, что наша команды победила, потому что борьба была нешуточная. Это здорово, что мы можем так активно отдохнуть благодаря БГУ.

Зоны с активными играми, чтобы согреться все желающие могли поиграть «большой футбол» или попробовать свои силы в сумо.

Кирилл Козаль, студент БГУ:
Отвлечься, на свежем воздухе отдохнуть, зарядиться позитивными эмоциями на предстоящую учебу.

Валерия Аршавская, студент БГУ:
Рада, что наш университет организует такие мероприятия. Это на самом деле очень важно.

Катания на горных лыжах, сноубордах и тюбингах. По-настоящему активный отдых, у многих кажется продлится до конца каникул.

Денис Харко, студент БГУ:
Сессию сдали и хорошо можно провести время со своими одногруппниками. Я как раз очень люблю кататься на лыжах.

Алеся Беликова, СТВ:
Долгожданные каникулы студенты БГУ проводят на свежем воздухе. Лыжи, сноуборды, тюбинги, а главное – заряд бодрости, сил и хорошего настроения. То, что нужно перед началом нового семестра.

Когда сессия позади, можно устроить «Каникулы в Логойске». Как отметили Татьянин день студенты БГУ

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Получить диплом БГУ – это престижно» БГУ входит в 2% лучших университетов мира
БГУ впервые вошел в американский рейтинг ведущих университетов мира
БГУ впервые вошел в американский рейтинг ведущих университетов мира
Лекции, экскурсии в общежитие и встреча с ректором: 90 школьников станут студентами БГУ на неделю
Лекции, экскурсии в общежитие и встреча с ректором: 90 школьников станут студентами БГУ на неделю
10 млн долларов заработал БГУ на экспорте образовательных услуг
10 млн долларов заработал БГУ на экспорте образовательных услуг
Сергей Ходин
Белорусскому государственному университету исполняется 95 лет!
БГУ, один из старейших белорусских вузов, 28 октября отмечает 95-летие
БГУ, один из старейших белорусских вузов, 28 октября отмечает 95-летие
Географический атлас учителя презентовали в БГУ
Географический атлас учителя презентовали в БГУ
Студентка БГУ о учебе в Китае: «дружба с европейцем – это диковинно и круто»
Все новости по теме БГУ
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru