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«Когда спасатели достали мужчину, он уже погиб». С начала зимы в Беларуси утонули уже 10 человек

13.01.2018 - 21:37

Новости Беларуси. Печальная статистика в Беларуси не останавливает любителей зимней рыбалки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двое рыбаков провалились под лед в Смолевичском районе. Один погиб

Больше всех наступлению морозов обрадовались любители зимней рыбалки. Двое мужчин в Смолевичском районе планировали провести время как обычно, с удочкой на Петровичском водохранилище. Однако в их рыбном месте лед был слишком тонкий.

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
Прибывшим к месту вызова спасателям стало известно, что очевидцы одного мужчину вытащили. Второй мужчина находился подо льдом. Когда спасатели достали мужчину 1977 года рождения, он уже погиб.

Еще один аналогичный инцидент произошел в Рогачевском районе. Вблизи поселка Белицк водолазы обнаружили тело рыбака. Погибшим оказался пенсионер.

Рустам – водолаз-спасатель, вместе с напарником они следят за безопасностью на Комсомольском озере. Рассказывает: здесь пока происшествий не было. Однако желающих испытать лед на прочность немало, и это в основном дети.

Рустам Черноокий, водолаз-спасатель, дежурный спасательной службы Комсомольского озера:
Все, что происходит на нашем озере, мы контролируем. Следим, наглядную агитацию проводим. Если человек шел по льду и провалился под лед, то ему нужно зацепиться за лед. Максимально избежать паники. Принять горизонтальное положение и постараться выползти на лед.

Прогулка для этих ребят закончилась благополучно. Как далеко могли зайти дети, если бы не предупреждение спасателя? Вопрос риторический. А вот в одном из водоемов Мозырского района прибывшие на место происшествия водолазы и медики не смогли спасти подростка. 13-летний мальчик утонул в 10 метрах от берега.

С начала зимы из-за собственной беспечности погибли уже 10 человек.

Люди попросту не оценили прочность льда.

Александр Лучонок, СТВ:
Выйти на лед можно только когда его толщина будет не меньше 7 сантиметров. В Беларуси с 22 декабря действует запрет. Поэтому любителям зимней рыбалки стоит подождать, когда замерзшая вода под ногами действительно превратиться в прочный лед.

«Когда спасатели достали мужчину, он уже погиб». С начала зимы в Беларуси утонули уже 10 человек

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