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Колесо с 8 спицами, обрамленное рушниками: символ единения белорусов появится на берегу Свислочи

18.04.2017 - 22:24

Новости Беларуси. Столичные зодчие завершили работу над проектом памятника, символизирующего единение всех белорусов мира.

Его установят на набережной Свислочи в дни торжеств по случаю 950-летия Минска.

Композиция представляет собой колесо, в котором 8 спиц, обрамленное рушником. В качестве постамента – символический камень. Авторы идеи поясняют: изображение колеса в памятнике – исторический акцент. Эта форма встречается во многих археологических находках. Поэтому по замыслу архитекторов оно будет символизировать единение белорусов, независимо от места их проживания.

К слову, надписи на обратной стороне ручника – на языках государств, где есть наши диаспоры.

Неслучаен и выбор места для памятника.

Армен Сардаров, декан архитектурного факультета БНТУ:
Это – колыбель Минска, это слияние и первое самое городище находилось здесь

Удивительно то, что такая символика начала столицы и, собственно, знак, который бы олицетворял белорусов всего мира.

Я думаю, что это прямо уместно здесь.

Александр Финский, доцент кафедры скульптуры БГАИ:
Мы хотим выйти на место, посмотреть. Сделать такой макет и глянуть. В этом месте, пространстве очень много точек обзора, и очень важно, чтобы оно со всех точек работало.

Сейчас мы остановились на размере – три метра колесо должно быть. Плюс камень, который тоже будет около метра высотой.

Вокруг композиции благоустроят территорию, к самому колесу дорожку вымостят валунами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Основу композиции выполнят из бронзы, но по фактуре колесо будет напоминать дерево.

Колесо с 8 спицами, обрамленное рушниками: символ единения белорусов появится на берегу Свислочи
Колесо с 8 спицами, обрамленное рушниками: символ единения белорусов появится на берегу Свислочи
Фото. Колесо с 8 спицами, обрамленное рушниками: символ единения белорусов появится на берегу Свислочи
Колесо с 8 спицами, обрамленное рушниками: символ единения белорусов появится на берегу Свислочи
Фото. Колесо с 8 спицами, обрамленное рушниками: символ единения белорусов появится на берегу Свислочи

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