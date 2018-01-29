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Коллеги говорили, что жаловался на самочувствие: СК о падении плотника-бетонщика с 6-го этажа

29.01.2018 - 22:20

Новости Беларуси. ЧП на стройке. 39-летний плотник-бетонщик упал с шестого этажа строящегося жилого дома на проспекте Дзержинского и погиб, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Трагедия произошла  утром 29 января. Строитель выполнял монолитные работы у края площадки. По факту смерти рабочего следователи проводят проверку.

Марина Дранькова, официальный представитель управления Следственного комитета по городу Минску: 
Со слов коллег погибшего, он высказывал жалобы на плохое самочувствие. Согласно предварительным данным, он прошёл инструктаж, а также имел необходимые средства защиты, каску и страховочный пояс для закрепления к тросу. 

Правоохранители уже осмотрели место трагедии на строительной площадке, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Изучается и служебная документация. Специалисты рассматривают трагедию как несчастный случай.

Коллеги говорили, что жаловался на самочувствие: СК о падении плотника-бетонщика с 6-го этажа

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