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Коллеги об Иване Мацкевиче: «Человека с такой харизмой, такого брутального человека не найти»

11.12.2017 - 21:11

Новости Беларуси. Более 130 работ в кино, Русский театр. Представить Мацкевича вне актерской среды просто невозможно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его первая роль в фильме еще в 70-х – картина Никифорова «Хлеб пахнет порохом». А вот самый любимый герой Иван Ивановича – генерал Павлов в ленте «Война на западном направлении».

Он сыграл стольких людей в погонах, что порой даже отшучивался – мол, впору уже и самому претендовать на воинское звание.

Александр Ткаченок, народный артист Беларуси:
Я думаю, что театр осиротел. Человека с такой харизмой, такого брутального человека не найти. Не знаю, как долго мы будем выходить еще из этой ситуации. Нам его будет очень сильно не хватать.

Владимир Глотов, актер Национального академического драматического театра имени М. Горького:
Всегда было с ним хорошо. Никогда не было такого, что устал ты от него или он раздражал. Нет, это Иван Иванович – это человек-доброта, несмотря на его такую внешность могучую. Казалось бы со стороны – достаточно должен быть резким или грубым. Нет, Дед Мороз.

Коллеги об Иване Мацкевиче: «Человека с такой харизмой, такого брутального человека не найти»

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