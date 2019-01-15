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Коллектив, поразивший Железную леди. Ансамбль «Хорошки» отметил 45-летие

15.01.2019 - 23:00

Новости Беларуси. Народные танцы в строгой академической манере и в безупречном исполнении. Ровно 45 лет назад на первую репетицию собрались артисты «Хорошек», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот заслуженный хореографический ансамбль давно стал своеобразной визиткой нашей страны. Секрет успеха кроется в многочасовых тренировках, полной самоотдаче и бесспорно талантливом руководителе – это народная артистка Беларуси Валентина Гаевая. На сцене Белгосфилармонии прошел юбилейный концерт коллектива «Хорошки».

За кулисами небывалое волнение, словно в первый раз. Еще немного – и вот «Хорошки» выходят на сцену. Экспрессивные, грациозные и воздушные. Буквально мгновение и зал уже во власти ритмов танца. Это юбилейный концерт.

А это кадры за пару часов до юбилейного концерта. На репетиции кипит скрупулезная работа. Первая состоялась 14 января 1974 года – это день рождения «Хорошек».

Валентина Гаевая, народная артистка Беларуси:
Первая репетиция была в 7 классе, там 6 метров в одну сторону и 4 – в другую. И по конкурсу мы приняли всего 6 человек.

Легендарный руководитель ансамбля – Валентина Гаевая – мечтала быть актрисой, стала хореографом. Именно Валентина Ивановна тогда, 45 лет назад убеждала, что Беларуси необходим национальный ансамбль.

Ведь обидно. Сводные концерты в Кремлевском Дворце съездов. Каждая республика представляет номер. Все танцуют, а от Беларуси – никого. На подготовку программы дали всего 9 месяцев.

Валентина Гаевая:
Не важно, кто ты, если у тебя есть мозги. Если есть возможность сделать – нужно делать, вот и все. 

Сегодня репертуар ансамбля – богатейший фольклорный материал: «Гусарики», «Веселуха», «Митусь». Этнографию собирали в народе. Название ансамблю – «Хорошки» – подарила тоже деревенька в Могилевской области. Белый аист стал эмблемой коллектива. А ансамбль за эти годы сам стал символом Беларуси.


На гастрольной карте «Хорошек» шесть десятков стран. Им восторженно аплодируют и выкрикивают «на бис» Европа, Америка, Азия. И даже сердце Железной леди – Маргарет Тэтчер – было завоевано белорусской лявонихой. И как же зимние Олимпийские в Солт-Лейк –Сити.

Александр Никита, директор Белорусского государственного заслуженного хореографического ансамбля «Хорошки»:
Государственный академический ансамбль «Хорошки» получает примерно 3-4 запроса в месяц от ведущих импрессарио мира. Наша программа основана исключительно на белорусском, национальном.

В ансамбле выросло не одно поколение и не одно поколение продолжает расти. Николая называют новичком. Пришел по распределению, прошел строгий кастинг и теперь выходит на сцену наравне со всеми.

Николай Гриневич, артист балета Белорусского государственного заслуженного хореографического ансамбля «Хорошки»:
У меня была мечта детства, и я ее добился. Я очень рад, что попал в «Хорошки».

Алеся Курьян в ансамбле уже четверть века.

Алеся Курьян, заслуженная артистка Беларуси:
Тут без мастерства не обойтись. В любом случае, мы все виртуозы на сцене, и каждый исполняет какую-то свою значимую часть.

А для Федора Балабайко – «Хорошки» - это и вовсе жизнь.

Федор Балабайко, заслуженный артист Беларуси:
Можно сказать, что это полвека жизни. Это 45 лет, это не то что дом родной, это – жизнь.

В ритме 360. Именно такой градус оборота не сбавляют уже десятилетия - фирменный штрих - очень сильное вращение – то, что отличает коллектив от других. Такое скопировать вряд ли получится. Дело не только в технике.

Федор Балабайко:
Это надо чувствовать. Если не чувствовать, то просто, ну, как робот.

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