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Коллектив стоматологического отделения Червенской ЦРБ награжден грамотой за успешную работу

16.03.2017 - 17:41

Новости Беларуси. Стоматологическое отделение Червенской районной больницы признано лучшим в области. Оценивались в первую очередь показатели по оказанию платных услуг и доступность стоматологической помощи.

Сегодня штат стоматологов в районе – это профессиональные, высококвалифицированные специалисты, работающие с современными материалами. В прошлом году червенская стоматология приняла почти 40 тысяч пациентов. Из них более четверти – дети.

К слову, в районе с маленькими жителями работают особенно внимательно. Так, за каждым врачом закреплены школа и садик, а потому все время о здоровье ребенка заботится один и тот же специалист. А в прошлом году к совершенствованию детской стоматологии был сделан еще один важный шаг, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Валентина Нитиевская, заведующий стоматологическим отделением Червенской центральной районной больницы:
По национальной программе здоровья централизованно были выделены деньги на закупку материалов для профилактики кариеса. Эти деньги пошли на приобретение материалов, которые используются, чтобы не развивался кариес в детских зубах. Это специальные препараты, которые содержат в себе ионы серебра. Они укрепляют детскую зубную эмаль, защищают зубы от поражения. Также закуплены фторсодержащие лаки, которыми детям покрывают зубы. Также проводится работа по профилактике кариеса.

Коллектив стоматологического отделения Червенской ЦРБ награжден грамотой за успешную работу

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