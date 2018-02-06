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Коллективу СТВ представили нового руководителя

06.02.2018 - 19:38

Новости Беларуси. Игорь Луцкий в неформальной обстановке пообщался с новыми коллегами, обозначил основные направления дальнейшего развития телеканала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Луцкий, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Я бывал здесь, и в этой студии, в другой должности. И, конечно же, я смотрел по-другому на то, что здесь происходит. Теперь хозяйским взглядом нужно будет все окинуть, посмотреть. Я думаю, что при поддержке наших учредителей, главы государства, мы сможем сделать канал ярче.

СТВ в эфире уже 17 лет, 13 из которых телеканал возглавлял Юрий Козиятко. Его зрители знают ведущим и автором цикла программ «Другая страна», информационно-политической программы «Картина мира», практикующим журналистом.

За время его работы на телеканале мы объехали десятки стран, побывали почти на всех континентах, восходили не только на вершины гор, но и на «Телевершину» Беларуси. Ежегодно наши журналисты, операторы и режиссеры получают самую высокую оценку зрителей и профессионалов. А в октябре 2017 года СТВ начал свое вещание в формате HD, первым и пока единственным из государственных телеканалов.

Юрий Козиятко:
У СТВ своя аудитория, свои фирменные любимые программы. Но ни для кого не секрет, что эфир телеканала зависит не только от событий, которые происходят, но и от творческой концепции руководителя. Поэтому я убежден, что телеканал получит новое вдохновение в соответствии с теми задачами, которые поставил Президент Беларуси. И мы все с удовольствием будем продолжать смотреть наш любимый телеканал СТВ.

Коллективу СТВ представили нового руководителя

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