Колодки для БелАза, МАЗа, Минского метрополитена и Geely: в в Старых Дорогах модернизировали механический завод

Новости Беларуси. Продукция совместного белорусско-украинского предприятия в Старых Дорогах отправилась к заказчику – он же совладелец – БезлАЗу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Дочернее производство поставляет для жодинских великанов тормозные колодки.

Раньше их покупали в России, тратили валюту. Теперь и логистика другая, и деньги не те. В Старых Дорогах удовлетворяют спрос на 100 %. Для этого пришлось модернизировать местный механический завод и привлечь инвестора из Украины. Он поставляет смесь для производства колодок.

Александр Пасюкевич, директор предприятия:

Сегодня у нас расстояние до БелАЗа 170 километров, оплата в белорусских рублях. Ну и, соответственно, контроль качества более плотный. Так же мы готовы сегодня практически полностью обеспечить метрополитен по восстановлению колодок.

Ближайшая перспектива – это МТЗ, диски, которые мы тоже сегодня готовы производить. И это колодки для Geely.

Впрочем, «выезжать» здесь будут не только на тормозных колодках. В планах – обработка полимеров, для этого закупят оборудование за границей.