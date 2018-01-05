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Команда Беларуси разгромила хоккеистов из ОАЭ на Рождественском международном турнире

05.01.2018 - 10:24

Новости Беларуси. В Минске стартовал XIV Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2018 году за право считаться лучшими поборются представители 15 государств. Нашу страну, по традиции, представляет команда главы государства.

Так, накануне белорусская дружина встретилась с бронзовыми призерами 2017 года – хоккеистами из Объединенных Арабских Эмиратов.

Вот это игра. На табло – 12:7, в турнирной таблице Беларусь в лидерах – неплохое начало традиционного Рождественского турнира. О празднике спорта и эмоций знают – не то, что профессионалы от спорта, даже туристы из других стран.

Болельщики:

Из Армении. Знаем, что играет Президент, не могли такое пропустить. Не в каждой стране можно посмотреть.

Будет месилово, будут камбэки – это самое главное. И красивая игра.

За 14 лет турнир стал доброй рождественской традицией и стартом для успешного начала спортивного года.

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Совсем недавно вся страна порадовалась решению Международной хоккейной федерации о проведении у нас Чемпионата мира в 2021 году. Так вот, это было бы невозможно без тех ребят и – в хорошем смысле слова – чиновников, функционеров от спорта, которые приезжали к нам сюда на наш международный турнир. Нам удалось совершить невероятное – нам снова на 2021 год дали отдали Чемпионат мира.

После делового дресс-кода глава государства сменил его на хоккейный. Трибуны заметно оживились. На счету номера один – несколько голевых передач и два гола.

Евгений Пустовой, телекомпания СТВ:
Представители из ОАЭ (страны с горячим климатом) почувствовали, что такое настоящая жара, в эти рождественские дни в Минске.

Команда из Объединенных Арабских Эмиратов на рождественском турнире – не новичок. Зато впервые в 2018 году вместе с соревнованиями легенд хоккея проходит и финал «Золотой шайбы». Всего восемь взрослых и столько же детских команд. В эти дни на «Чижовка-Арену» настоящее паломничество белорусов. Даже на колесах.

Команда Беларуси разгромила хоккеистов из ОАЭ на Рождественском международном турнире
XIV Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси
Фото. XIV Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси
XIV Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси
Фото. XIV Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси

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