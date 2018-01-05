Команда Беларуси разгромила хоккеистов из ОАЭ на Рождественском международном турнире

Новости Беларуси. В Минске стартовал XIV Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2018 году за право считаться лучшими поборются представители 15 государств. Нашу страну, по традиции, представляет команда главы государства.
Так, накануне белорусская дружина встретилась с бронзовыми призерами 2017 года – хоккеистами из Объединенных Арабских Эмиратов.
Вот это игра. На табло – 12:7, в турнирной таблице Беларусь в лидерах – неплохое начало традиционного Рождественского турнира. О празднике спорта и эмоций знают – не то, что профессионалы от спорта, даже туристы из других стран.
Болельщики:
Из Армении. Знаем, что играет Президент, не могли такое пропустить. Не в каждой стране можно посмотреть.
Будет месилово, будут камбэки – это самое главное. И красивая игра.
За 14 лет турнир стал доброй рождественской традицией и стартом для успешного начала спортивного года.
Фото: president.gov.by
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Совсем недавно вся страна порадовалась решению Международной хоккейной федерации о проведении у нас Чемпионата мира в 2021 году. Так вот, это было бы невозможно без тех ребят и – в хорошем смысле слова – чиновников, функционеров от спорта, которые приезжали к нам сюда на наш международный турнир. Нам удалось совершить невероятное – нам снова на 2021 год дали отдали Чемпионат мира.
После делового дресс-кода глава государства сменил его на хоккейный. Трибуны заметно оживились. На счету номера один – несколько голевых передач и два гола.
Евгений Пустовой, телекомпания СТВ:
Представители из ОАЭ (страны с горячим климатом) почувствовали, что такое настоящая жара, в эти рождественские дни в Минске.
Команда из Объединенных Арабских Эмиратов на рождественском турнире – не новичок. Зато впервые в 2018 году вместе с соревнованиями легенд хоккея проходит и финал «Золотой шайбы». Всего восемь взрослых и столько же детских команд. В эти дни на «Чижовка-Арену» настоящее паломничество белорусов. Даже на колесах.