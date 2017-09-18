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«Команда – ничто без поддержки болельщиков»: «Динамо-Минск» ищет мальчика, который расплакался во время матча

18.09.2017 - 18:30

Новости Беларуси. Хоккейный клуб «Динамо-Минск» ищет маленького мальчика, который расплакался во время матча клуба с «Металлургом».

Матч состоялся 17 сентября на «Минск-Арене». 

В официальной группе в социальных сетях клуб отмечает, что искренние переживания совсем юного болельщика помогли команде победить. Пятисекундный ролик уже посмотрели более сорока тысяч раз.

Напомним, что в матче, который состоялся накануне, победу одержало столичное «Динамо». Однако после двух периодов счет составлял 3:0 в пользу команды из России.

В заключительном периоде клуб «Динамо-Минск» сумел одержать победу и сотворил настоящее чудо.

Хоккеисты минского «Динамо» обыграли «Металлург», забросив пять шайб в третьем периоде – здесь подробнее.

Скриншот из видео ХК "Динамо-Минск"

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Источник фото: hcdinamo.by
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