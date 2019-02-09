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Команда Президента Беларуси победила в эстафете на «Минской лыжне»

09.02.2019 - 12:59

Новости Беларуси. Команда Президента Беларуси Александра Лукашенко победила в эстафетной гонке спортивного праздника «Минская лыжня — 2019».  

Как сообщает БЕЛТА, в составе эстафетного квартета вместе с главой государства, который завершал гонку, выступили Светлана Коношенко, четырёхкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева и Николай Лукашенко.  

Второе место заняла команда Гродненского облисполкома, а на третьей позиции расположилась команда Совета Министров.  

О том, как проходит «Минская лыжня», смотрите здесь

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