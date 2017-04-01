новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Команда Президента сильнейшая: игрок хоккейной команды Брестской области о десятых Республиканских соревнованиях по хоккею среди любителей

01.04.2017 - 20:00

Новости Беларуси. Команда Президента встретится с хоккеистами Минской области в финале  десятых Республиканских соревнований среди любителей. Претенденты на победу в турнире определились сегодня в полуфинальных матчах.

Дружина Александра Лукашенко уверенно обыграла брестчан – 10:3.

В составе победителей хеттриком отличился Павел Белый и трижды ему  ассистировал глава государства.

Команда Президента – традиционный фаворит соревнований – семикратный победитель – первый этап завершила на верхней строке турнирной таблицы. Брестчане же расположились на четвертом месте. Впрочем, полуфинальный матч обещал быть упорным, в этом сезоне дружины уже встречались в Минске и тогда была зафиксирована боевая ничья — 5:5. 

Так что трибуны «Чижовка-Арены» сегодня была заполнены хоккейными болельщиками.

Дмитрий Башура, игрок хоккейной команды Брестской области:
Команда Президента сильнейшая пока, поэтому с ними бороться тяжело на равных. У них катания лучше.

Степан Пономарев, игрок хоккейной команды Президента Республики Беларусь: 
Много болеют, кричат. Выходи играй в хоккей, получай удовольствие, доставляй удовольствие болельщикам. Вот и все.


Соперник команды Президента по финалу определился в дерби между хоккеистами Минской и Гомельской областей. Кстати, обе дружины по одному разу уже становились победителями турнира.  Еще один шанс побороться за главный трофей получили представители столичного региона. Они одержали победу со счетом 2:1.

Таким образом, в матче за третье место 8 апреля сыграют дружины Гомельской и Брестской областей.

А в Минске в первом матче финальной серии в этот же день встретятся команды Президента и  Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Команда Президента сильнейшая: игрок хоккейной команды Брестской области о десятых Республиканских соревнованиях по хоккею среди любителей

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Дружина Президента стала первым финалистом X Республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любительских команд
Дружина Президента стала первым финалистом X Республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любительских команд
«Неман» стал шестикратным чемпионом Беларуси по хоккею, всухую одолев в финальной серии «Юность»
«Неман» стал шестикратным чемпионом Беларуси по хоккею, всухую одолев в финальной серии «Юность»
Вызван 31 хоккеист. Национальная сборная Беларуси начала подготовку к майскому чемпионату мира
Вызван 31 хоккеист. Национальная сборная Беларуси начала подготовку к майскому чемпионату мира
Хоккейный матч
ХК «Неман» увеличил отрыв от «Юности» в финальной серии чемпионата Беларуси
Хоккейный матч
В первом матче финальной серии Кубка Беларуси по хоккею «Юность» дома уступила «Неману»
Как юношеская сборная Беларуси по хоккею готовится к чемпионату мира, который пройдет в апреле в Словакии
Как юношеская сборная Беларуси по хоккею готовится к чемпионату мира, который пройдет в апреле в Словакии
Результаты матчей
Чемпионат Беларуси по хоккею: в плей-офф Экстралиги определились три из четырех полуфиналистов
Хоккейный матч
ХК «Динамо-Минск» завершил выступление в плей-офф КХЛ, снова проиграв в Ярославле «Локомотиву»
Все новости по теме Хоккей Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru