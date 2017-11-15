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Комментарий генпрокурора: в некоторых следственных действиях будет принимать участие мать Коржича

15.11.2017 - 15:05

Новости Беларуси. По факту гибели военнослужащего в Печах Александра Коржича возбуждено около 15 уголовных дел. Об этом сообщил 15 ноября генеральный прокурор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он отметил, что вместе со Следственным комитетом прокуратура держит это дело на постоянном контроле.

Александр Конюк рассказал также, что в некоторых следственных действиях будет принимать участие мать Коржича, как это и положено по закону.

Сегодня же генеральный прокурор принимает участие в конференции, которая посвящена вопросам применения в Беларуси коррупционного законодательства. В этой связи Александр Конюк отметил, что большее число выявленных коррупционных преступлений в стране связано с активной работой правоохранительных органов.

Александр Конюк, генеральный прокурор Республики Беларусь:
Что касается законодательства, то нет необходимости его усовершенствовать. Буквально недавно, несколько лет назад, был принят закон о коррупции. Я считаю, что он соответствует времени. Соответствует тому положению вещей, которое у нас в стране.

Поэтому говорить о существенном совершенствовании законодательства о коррупции нет необходимости.

Отметим, в стране в течение пяти месяцев 2017 года выявлено почти 600 преступлений, связанных с коррупцией. Меньше всего таких случаев зафиксировано в секторе госуправления, сельском хозяйстве и торговле.

Комментарий генпрокурора: в некоторых следственных действиях будет принимать участие мать Коржича

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