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Коммунальная авария в центре Минска: без горячей воды и отопления остались 20 домов

06.02.2018 - 21:06

Новости Беларуси. Коммунальная авария в центре города. Из-за прорыва теплосетей без горячей воды и отопления остались жители более 20 жилых домов в районе железнодорожного вокзала, отключены также административные здания, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Клубы пара поднимались над Михайловским сквером, именно там работали аварийные бригады. 

Александр Анцелиович, заместитель главного инженера по ремонтам филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»:
В настоящее время проводится определение места повреждения. Работы ведутся в непрерывном режиме и ближайшие несколько часов работы будут закончены и восстановлено теплоснабжение потребителей.

При необходимости работы продолжат вести и ночью. Кстати, этот участок теплотрассы работает более 40 лет. Летом 2018 ее полностью заменят.

Коммунальная авария в центре Минска: без горячей воды и отопления остались 20 домов

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