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Коммунальные службы просят автовладельцев на время освободить дворы от машин для свободной расчистки дорог

05.01.2017 - 22:12

Новости Беларуси. Коммунальные службы обратились к минчанам с просьбой на время освободить дворы от автомобилей,

чтобы дать возможность снегоуборочной технике расчистить дорожки.

Учитывая, что у многих водителей из-за морозов машины не заводятся, а кто-то предпочитает не пользоваться личным автотранспортом в такую погоду,

сотрудники ремавтодоров не могут полноценно провести работы.

Свободные площадки позволят быстрее избавиться от снега, который при низких температурах превращается в препятствия, которые доставляют массу проблем пешеходам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Коммунальные службы просят автовладельцев на время освободить дворы от машин для свободной расчистки дорог

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