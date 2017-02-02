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Компания «Молочный Мир» будет экспортировать товары в Азербайджан и Грузию

02.02.2017 - 22:07

Новости Беларуси. Белорусские агропродукты ждут в Грузии и Азербайджане. Компания «Молочный мир» сейчас активно разрабатывает эти направления, кроме того, уже получила сертификаты «кошер» и «халяль». Более половины выпускаемых товаров (а это сыр, масло, десерты и многое другое) идет на экспорт.

Интересно, что 80% экспортных брэндов – это новинки 2016 года.

Ольга Михновец, заместитель генерального директора по производству ОАО «Молочный мир»:
Сейчас я очень благодарна потребителю, потому что это длительная работа. Мы очень старались, спасибо. И нам хочется, чтобы нас замечали сегодня и завтра. Поэтому мы всей командой будем стремиться к новым целям, чтобы в следующем году завоевать золотую медаль.

За общественную деятельность и развитие марки компания «Молочный мир» получила серебряную медаль в номинации «Активная социальная позиция» на конкурсе «БРЭНД года».

Это признание профессионалов рынка и независимых потребителей продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Даниэль Круцинна, управляющий партнер CIVITTA-САТИО:
Это не просто креативить в чем-то, это четкие понятия того, что хочет потребитель, что является последней тенденцией на рынке и на какие разные социальные группы нужно ориентироваться. И самое главное, что можно прогнозировать в ближайшие год-два.

Компания «Молочный Мир» будет экспортировать товары в Азербайджан и Грузию

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