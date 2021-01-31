Компетенции, которых в Беларуси не было в принципе. Рассказываем, какие проекты развивает «Великий камень»
Новости Беларуси. Китай много помогает нашей стране и в плане строительства дорог, и создания новых производств, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Беларусь является одной из стран на Шелковом пути, под Минском вот уже шесть лет активно работает и развивается высокотехнологичная международная площадка для ведения бизнеса «Великий камень». Мы встретились с ее руководителем Александром Ярошенко.
Евгений Поболовец, корреспондент:
В мае 2021 года вы будете отмечать шестилетие активной работы «Великого камня». С какими результатами мы подошли к этой дате?
Александр Ярошенко, глава администрации Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень»:
В настоящее время мы зарегистрировали 68 резидентов из 14 стран. Проект стал международной площадкой. Бизнес Китая и Беларуси, безусловно, является основополагающим для нашего проекта, но и проекты Америки, стран Европы, Израиля, Швейцарии, Объединенных Арабских Эмиратов, Сингапура. Мы стараемся максимально задействовать наших инвесторов из всех стран.
Евгений Поболовец:
68 инвесторов – это много или мало? Как оценить?
Александр Ярошенко:
Если сравнивать именно за этот период, то количество резидентов возросло более чем в восемь раз. Проект мы начинали, когда было 8 резидентов, сейчас – 68.
Пришли на те компетенции, которых в Республике Беларусь не хватало или вообще не существовало
Самое главное, что эти проекты с высокими технологиями дают возможность нам смотреть в будущее развития экономики страны с оптимизмом и уверенностью, потому что многие проекты, в том числе в области машиностроения, пришли на те компетенции, которых в Республике Беларусь не хватало или вообще не существовало.
Евгений Поболовец:
Если я вас правильно понимаю, то те производства, которые здесь организуются, – это как локомотивы для всей экономики Беларуси.
Александр Ярошенко:
Несколько примеров. От наших китайских партнеров пришли те заводы, которых у нас не было. В области машиностроения – выпуск двигателей для нашего Минского автомобильного завода. Это предприятие вместе с китайской компанией Weichai создали совместное предприятие по выпуску двигателей для нашей большегрузной автомобильной техники. Кстати, не только для Минского автомобильного завода. Раньше такие двигатели покупали в Ярославле, в России. Сейчас этот двигатель производится здесь, он выпускается под экологическим требованием Евро-5, Евро-6. Наши перевозчики были очень удовлетворены тем обстоятельством, что у нас появился большегрузный автомобиль для осуществления транспортных перевозок, в том числе в Европе, с соотношением цены и качества, доступных именно для наших перевозчиков. То есть на равных конкурировать с такими мировыми производителями, как Mercedes и MAN, дает возможность работать в таких условиях.
Второй пример – дочерняя компания корпорации Weichai Fast Gear создала совместное предприятие с Минским автомобильным заводом «Фаст-МАЗ», которое у нас выпускает коробки передач. Таких компетенций у нас не было в принципе. С 2002 года Минский автомобильный завод эти коробки передач у одного из лидеров, подчеркиваю, мировых лидеров по выпуску такой продукции покупал как по импорту. А сейчас мы, фактически в конце прошлого года, запустили такое производство, и уже начались первые поставки произведенного здесь, в парке, продукта.
Евгений Поболовец:
Кроме автомобилестроения, может быть, есть еще какие-то сферы?
Александр Ярошенко:
Завершая тему автомобилестроения и того, что мы не выпускали в принципе, – это суперконденсаторы для «Белкоммунмаша». С выпуском суперконденсаторов здесь и их поставок на наш общественный транспорт. «Белкоммунмаш» сейчас снабжает, и не только в Республике Беларусь, имеются запросы и других стран по выпуску электробусов. Для городского хозяйства это новая история. В том числе она важна, когда мы говорим про электротранспорт, развитие в рамках строительства и развитие нашей атомной энергетики.
Новая отрасль, которая серьезным образом получит и получает здесь развитие с приходом американского резидента IPG Photonics, который создал предприятие по выпуску продукции, связанной с лазерными технологиями. Первый завод уже построен. Инвестор, видя, как развивается, какие условия предоставлены для развития его производства, начал строительство второго завода. Мы видим, что условия, которые предоставляются Республикой Беларусь в этом проекте с нашими партнерами, действительно полностью удовлетворяют запросы инвесторов, будущие резиденты которых приходят в парк «Великий камень».
Если проект масштабный, сумма не менее 5 млн долларов. Но если приходит малый и средний бизнес, достаточно 500 тыс.
Евгений Поболовец:
Давайте напомним телезрителям, какие именно условия созданы государством в «Великом камне»?
Александр Ярошенко:
На этой территории мы даем возможности не только льготные, но одни из лучших мировых условий по приходу инвесторов и налогового, и другого характера. Но я бы сделал акцент на том, что инвестор, приходя, имеет полностью обустроенную инфраструктуру (и в аренду, и покупку в частную собственность земельного участка). Он получает полностью обустроенный инфраструктурный объект, где ему остается только построить свой завод, greenfield и запустить в производство.
Второй элемент, который мы активным образом сейчас используем, – построили восемь типовых производственных корпусов, 78 000 квадратных метров для так называемого малого и среднего бизнеса. То есть для тех инвесторов, которые приходят и хотят сразу, поставив оборудование, начать производство продукции. Как было, например, в прошлом году с нашими китайскими партнерами в условиях пандемии, когда возникла потребность в выпуске средств индивидуальной защиты. И именно в парке «Великий камень» одно из первых было организовано такое производство.
Еще один опыт – это работа с инвестором в режиме «одна станция». Он практически не использовался на евразийском и европейском пространстве и заключается в том, что все услуги мы стараемся оказывать непосредственно здесь, в парке. Открыть бизнес в проекте «Великий камень» – достаточно простая процедура с минимальным набором требований. Требований только два: это должны быть действительно высокие технологии в приоритетах, которые мы для себя определили в развитии нашего проекта, и сумма инвестиций, которые вносятся сюда резидентом. Если это среднесрочный, долгосрочный проект, масштабный, сумма не менее 5 миллионов долларов. Но если приходит малый и средний бизнес, достаточно в течение первых трех лет внести инвестиции в размере 500 тысяч долларов США.
Предусматриваем расширение возможности участия наших инвесторов в такой сфере, как традиционная китайская медицина
Евгений Поболовец:
Может быть, есть какие-то моменты, нюансы, над которыми вы работаете сейчас, чтобы создать еще более благоприятные условия для прихода инвесторов?
Александр Ярошенко:
В настоящее время завершается работа над новой редакцией указа главы государства, где мы предусматриваем, во-первых, расширение возможности участия наших инвесторов в приоритетных сферах деятельности, в том числе таких как традиционная китайская медицина. Это та сфера, которую мы хотим активно поощрять и привлекать сюда прежде всего проекты из Китайской Народной Республики, потому что такая востребованность есть.
С Министерством здравоохранения мы активно работаем над тем, чтобы в области предоставления услуг, создания фармацевтических производств, выпуска изделий медицинского назначения мы сделали максимально комфортные условия для реализации в этой сфере.
Также мы хотели бы дать больше возможностей, привилегий инвесторам, которые бы реализовывали якорные, очень крупные проекты. Такие проекты у нас уже есть, но их все-таки недостаточно. Наша задача, в том числе и в будущем, – развивать и привлекать инвесторов, которые давали бы и создавали так называемые кластеры и привлекали за собой развитие малого и среднего бизнеса на территории парка «Великий камень».
Создание субпарков – одна из историй, которой мы хотели бы тоже дать определенное движение, толчок с привлечением провинций в том числе Китайской Народной Республики. Мы бы хотели, чтобы регионы, провинции КНР использовали, создавая свои субпарки. Мы для этого законодательные основы еще будем развивать.
Республика Куба имеет очень высокие компетенции в области фармации. Нам это очень интересно
Евгений Поболовец:
Пандемия не помешала подписать договор о сотрудничестве с кубинской зоной особого развития «Мариэль», речь там идет о привлечении инвестиций. Как это будет работать и какой эффект ожидают обе стороны?
Александр Ярошенко:
Республика Куба, эти предприятия имеют очень высокие компетенции в области фармации. Достижения этой страны в области здравоохранения, оказания услуг, производства медицинских изделий, фармацевтической продукции известны всему миру. Нам это очень интересно. Наши кубинские партнеры готовы сотрудничать в этом направлении, тем более что мы создаем соответствующие условия прихода кубинского бизнеса на нашу территорию с открытием евразийского рынка.
Кстати, президенту Республики Куба я обещал, что к четырем языкам, которыми мы в одной станции работаем, с приходом кубинских инвесторов обязательно добавится испанский язык, потому что испаноязычная аудитория, в том числе бизнес-кругов, огромная.
Евгений Поболовец:
Это уже в 2021 году произойдет?
Александр Ярошенко:
Мы надеемся на приход кубинских партнеров резидентами в парке именно в этом году.
Не меньше 200 предприятий за пять лет привлечь, в среднесрочной перспективе видится город на 6 000 человек
Евгений Поболовец:
Какие планы у индустриального парка на 2021 год и на ближайшие лет пять-десять?
Александр Ярошенко:
Это образцовый проект, самый крупный Китайской Народной Республики за пределами территории, на Шелковом пути, который становится образцовым для «Одного пояса, одного пути», и наши амбиции действительно высоки. Не меньше 200 предприятий за пять лет привлечь, при том, что мы видим возможности не просто привлечь предприятия, а создавать знаковые проекты.
В этом году уже начнется строительство «Евразийского железнодорожного гейтвэя» с участием Германии, Швейцарии, Китая, Беларуси. Мы надеемся к привлечению к этому проекту наших российских партнеров для того, чтобы создать логистический транспортный коридор, который позволил бы продукции из Китая в Европу и обратно через «Великий камень», самым быстрым способом доставлять потребителю, нашим партнерам. Такие проекты создают будущее развития экономики.
Мы видим, что в ближайшее время будет построена социальная инфраструктура. Мы уже построили жилой комплекс на 156 человек. В этом году, если позволит эпидемиологическая ситуация, мы начнем строительство второго жилого комплекса на 173 жителя, а в среднесрочной перспективе видится город с детским садом, школой, всей инфраструктурой на 6 000 человек, созданием рабочих мест на 10 тысяч человек, выпуском продукции порядка миллиарда долларов и более чем полумиллиарда экспортной ориентации, потому что проект рассчитан и на экспорт продукции в другие страны, не только евразийского пространства, Европы, но и даже Китая.
Возможно все, на невозможное требуется чуть больше времени. Труд, труд и еще раз труд.
Поставки вакцины, взаимная торговля и инвестиции. Посол Беларуси в Китае рассказал об отношениях между странами
Новости Беларуси. Тему взаимоотношений Беларуси и Китая обсудили с послом нашей страны в Поднебесной, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Юрий Сенько, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае:
Очень активно двигаемся к новой эпохе, которая пройдет под знаменем железного братства и всепогодного партнерства. Об этом наши руководители стран говорили во время встречи телефонной 26 января. И еще раз подчеркнули, что очень важно и хорошо, что достигнуты очень высокие отношения между нашими странами.
Такие отношения стали возможными благодаря тому, что сложились очень хорошие отношения между нашими руководителями
От себя хочу сказать, что такие отношения стали возможными только лишь благодаря тому, что сложились очень хорошие отношения между нашими руководителями, которые во всех случаях поддерживают друг друга. Не исключением было и начало 2020 года, когда возникла ситуация с коронавирусом. По личной инициативе нашего Президента незамедлительно были даны поручения оказать возможную помощь Китайской Народной Республике, и сразу же два борта медицинского груза (около 40 тонн) были направлены на оказание помощи Китайской Народной Республике.
20 тонн медикаментов и средств защиты. В Китае ожидают второй самолёт гуманитарной помощи из Беларуси
Это было очень важно, потому что Китай первым встретил эту проблему и были сложности с пониманием, как же бороться с этим. И, естественно, нужна была помощь всего мира. Так вот, Республика Беларусь оказалась в числе первых, и это тоже очень важно. И в тот момент, когда в Беларуси возникла подобная ситуация, Китай сразу же отреагировал и оказал помощь в беде такой же медицинской помощью, но уже в адрес наших граждан, нашей системы Министерства здравоохранения.
В Беларусь доставили почти 50 тонн гуманитарного груза из Китая
В ближайшее время в Китай очень активно пойдут поставки сахара, пива, мороженого
Количество наших белорусских субъектов хозяйствования, которые начинают и продолжают торговлю, постоянно растет. На сегодня 105 белорусских предприятий аккредитовано для работы на китайском рынке. За 2020 год дополнительно получили аккредитацию 12 предприятий. И на фоне, скажем, общего снижения мировой экономики, взаимоотношения в экономическом плане Республики Беларусь и Китая сохранили свою динамику. И притом с положительным сальдо. Хотелось бы отметить, что этот успех стал возможен за счет как раз мясо-молочной промышленности Республики Беларусь, продукция которой сегодня очень востребована и оценивается китайскими потребителями. За счет количества субъектов хозяйствования, которые получили дополнительную аккредитацию на китайском рынке, станет возможно в ближайшее время увеличить объем экспорта белорусского именно в области мясо-молочной продукции.
За 2020-й по основным продуктам, которые уже были ранее аккредитованы, произошел рост: допустим, мясо курицы в четыре раза возросло, сыворотка молочная – в 2,2 раза. Что касаемо новых видов товаров, то получили аккредитацию – и я полагаю, что в ближайшее время очень активно пойдут поставки – сахара, это пива белорусского, мороженого. Мы, конечно же, добавим в мясо-молочной промышленности, добавим в деревообработке, мы сегодня видим возможности увеличения объемов наших калийных удобрений.
Коронавирус закончится, и объемы взаимной торговли будут возрастать
О том, как растет торговля, я еще хотел бы привести такую статистику, что у нас в 2014 году в рамках транзитных перемещений товаров Китай – Европа – это говорит в том числе о перемещениях и в Республику Беларусь, и через Республику Беларусь – через нас протранзитировало около 40 тысяч контейнеров, то в 2020 году было уже 540 тысяч контейнеров. То есть рост в 14 раз. Встречаясь, опять же, в провинциях с представителями железных дорог, в частности города Чунцин, мы видим необходимым поиск решений, каким образом увеличить пропускную способность железнодорожных путей, в том числе увеличить количество подвижного состава, в том числе увеличить количество холодильных камер, они нам необходимы для доставки белорусской продукции в Китай. И Китай с пониманием относится к подобным вопросам, понимая, что коронавирус закончится и объемы взаимной торговли будут возрастать.
При поддержке китайских банков в Беларуси реализуется более 30 крупных проектов на восемь миллиардов долларов
При финансовой поддержке Китая и китайских банков в Беларуси сегодня осуществлено и находится в активной стадии реализации более 30 крупных проектов различного плана, общая суммарная стоимость которых превышает 8 миллиардов долларов США. Кроме того, в ближайшей перспективе просматривается решение проектов. В энергетической сфере – это реконструкция подстанции в городе Столбцы – для Беларуси, для нашей энергетики это очень важный проект. В агропромышленном комплексе просматривается реализация третьего пускового комплекса в Пуховичах по производству витаминов, аминокислот, продуктов крахмальной промышленности, это глубокая переработка кукурузы. Таких производств – не скажу, что у нас в ЕврАзЭС – в целом мире нет. Мы рассчитываем, что в ближайшее время этот проект будет завершен.
Мы активно взаимодействуем с китайскими банками – например, с АБИИ (Азиатский банк инфраструктурных инвестиций). Этот банк был учрежден для поддержки всех проектов на «Пояс и Путь». Республика Беларусь является полноценным членом этого банка. На сегодня наши министерства финансов, экономики прорабатывают ряд проектов вместе с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций для того, чтобы полноценно способствовать и развитию экономики Беларуси, и способствовать транзитным возможностям по всему направлению «Пояса и Пути». Мы как транзитная страна, Республика Беларусь, очень заинтересованы в создании современной инфраструктуры, которая позволит полноценно всем странам иметь возможность транзита, получения услуг перемещения товаров через Республику Беларусь. Естественно, с созданием соответствующих рабочих мест, получением прибыли и экономического подъема любого предприятия, которое будет работать на территории Республики Беларусь.
Беларусь и Китай сохранили взаимные авиарейсы. Это также повлияло на то, чтобы экономические объекты не притормаживались
Большим достижением является то, что мы сохранили маршрут Пекин – Минск. Многие страны позакрывали свои маршруты авиаперевозки. Мы одна из немногих стран с Китаем, Беларусь и Китай сохранили взаимные контакты, в частности авиарейсы, которыми перемещаются в основном специалисты, инженеры, труд которых необходим сегодня для участия в тех проектах, которые у нас в стране ведутся. И взаимно наши белорусские специалисты прибывают в Китай для выполнения своих обязанностей. Поэтому очень важно, чтобы мы не остановили. Это также повлияло на то, чтобы экономические проекты не притормаживались, а двигались только вперед.
Минздрав Беларуси прорабатывет заключение договора на поставку китайской вакцины от коронавируса
Что касаемо вакцины, Министерство здравоохранения Республики Беларусь очень активно ведет с участием посольства Беларуси в Китае переговоры в двумя китайскими компаниями, которые сегодня вышли на очень высокую точку в разработке своей вакцины. Одна компания уже получила регистрацию со своей вакциной, и с этой компанией уже прорабатывается заключение договора на поставку вакцины в Республику Беларусь. Учитывая то, что к Китаю обратилось большое количество стран, Республика Беларусь будет находиться в числе первых стран, которые получат эту вакцину. Об этом также шел разговор в рамках телефонной беседы между руководителем КНР, господином Си Цзиньпином, и Александром Григорьевичем Лукашенко.