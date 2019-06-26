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«Компоненты высоких технологий привлекают»: что говорят туристы о Минске

26.06.2019 - 21:09

Новости Беларуси. Вторые Европейские игры объединяют города и страны. Минск гостеприимно встретил огромное количество иностранных туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На время проведения форума для болельщиков действует безвизовый режим. И уже известно, что с момента его введения нашу страну посетили 230 тысяч зарубежных гостей. Причем многие пересекали границу по билету на соревнования. География стран, из которых прибыли туристы, обширная. В этом убедилась корреспондент Анастасия Ярощик-Корниенко.

Вторые Европейские игры. Неудивительно, что встретить иностранных гостей в городах сегодня проще простого, и тем более в столице.

Анастасия Ярощик-Корниенко, СТВ:
Здравствуйте! Вітаемо! Buenas días! Dzień dobry! Сегодня улицах Минска можно встретить представителей разных национальностей. Для белорусов это еще и возможность подтянуть знание языков, а для туристов – узнать нашу культуру еще ближе.

Ежедневно от городской ратуши стартуют десятки экскурсий. Мы с легкостью присоединяемся к этому многонациональному десанту. В нашей команде поляки, голландцы, немцы, латвийцы, китайцы и даже жители Сейшельских островов.

Рафа Андерс проделал путь в 7000 километров. Фото за фото минских улочек пополняют его архив. И с каждым шагом по столице у менеджера по финансовым инвестициям растет интерес к Беларуси.

Рафа Андерс, турист (Сейшельские острова):
Люди прекрасные, гостеприимные. Очень дружелюбные, говорят и на английском, и на немецком. Очень чисто. Компоненты высоких технологий привлекают. Тут, оказывается, столько всего изобретено. Много технологий, большое будущее у городов.

Учитель японского языка и математики из Шанхая проводит отпуск именно в Беларуси. Следит за спортивными событиями. В планах много экскурсий по Минску и Бресту. О крепких белорусско-китайских отношениях говорят все чаще, пришло время знакомиться ближе. Тем более что страны уже объединил общий проект «Великий камень».

Джен Ванг, турист (Китай):
Я видел большой бигборд «Великий камень». Слышал об этом проекте, к сожалению, пока еще не был там. Да, Беларусь находится в центре Европы, в этом большое ваше преимущество: из Китая в том числе идет много товаров, много туристов приезжает к вам. Очевидно, перспектива у проекта есть.

В эти дни туристы не забывают и еще об одной важной для Беларуси дате – 75-летии освобождения страны.

Лилия Орлова, туристка (Россия):
Вчера Хатынь посетили. Тяжелая была немножко экскурсия – сколько деревень было сожжено, сколько восстановлено. Просто слышали слово «Хатынь», а что оно такое на самом деле узнали только вчера подробно.

В конце экскурсии все уже знают друг друга. Обмениваются телефонами, приглашают к себе в гости и благодарят Беларусь за то, что объединила.

Люди в материале: Анастасия Ярощик-Корниенко, Рафа Андерс, Джен Ванг, Лилия Орлова
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Делегация из Турции в Беларуси: В отпуск я бы приехал в Минск

Новости Беларуси. Заместитель Мингорисполкома Артем Цуран 26 июня встретился с представителями муниципалитета города Газиантеп, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Делегация из Турецкой Республики прибыла 25 июня. За четыре дня гости посетят достопримечательности столицы и, конечно же, присоединяться к болельщикам II Европейских игр.

Мехмет Берк, вице-мер Газиантепа (Турция):
Мне сложно выделить какую-то отдельно взятую команду или вид спорта, потому что я болею за национальную сборную как за неделимый состав спортсменов. Минск произвел впечатление очень спокойного города, который находится в порядке и чистоте. Если вам интересно в какой бы город я бы хотел отправиться в отпуск, хочу, чтобы вы знали – я бы приехал в Минск.

Сегодня стороны наметили дальнейший план сотрудничества. В частности Минск предложил Газиантепу поучаствовать в национальных днях культуры в 2020 году, ведь этот город славится древнейшими ремеслами и является гастрономической столицей. Представители же Турецкой Республики попросили организовать в Минске форум для ассоциации азиатских городов в конце года. Газиантеп и Минск – города-побратимы с сентября 2018 года.



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