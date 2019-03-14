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Концепция интегрированного управления госграницей утверждена в Беларуси

14.03.2019 - 09:22

Новости Беларуси. Документ принят правительством. Он направлен на повышение эффективности пограничной безопасности нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди ключевых целей – оптимизация контрольных процедур, создание систем управления рисками, развитие инфраструктуры, оснащение пограничной и таможенной служб современным оборудованием. В документе также прописано расширение форматов международного сотрудничества. В частности, концепция предполагает сближение национального законодательства с основными регламентами Европейского союза.

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