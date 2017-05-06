новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Концерт и подарки от министра обороны: в драмтеатре Белорусской Армии чествовали ветеранов

06.05.2017 - 15:37

Новости Беларуси. В канун 9 мая ветеранов чествовали от имени Министерства обороны.

В Драмтеатре Белорусской Армии состоялся торжественный прием.

В адрес участников Великой Отечественной звучали слова благодарности за героизм и самоотверженность, проявленные в годы войны. Душевный концерт и подарки на память лично от министра обороны получили десятки заслуженных людей. Нынешние воины также говорили о традициях белорусской армии и необходимости сохранять память о героях той войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Концерт и подарки от министра обороны: в драмтеатре Белорусской Армии чествовали ветеранов

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Они нуждаются в заботе: Республиканский интернат ветеранов войны и труда навестили представители БСЖ
Они нуждаются в заботе: Республиканский интернат ветеранов войны и труда навестили представители БСЖ
Видео очевидцев: в сквере Янки Купалы опробовали артиллерию к 9 мая
Видео очевидцев: в сквере Янки Купалы опробовали артиллерию к 9 мая
В душе каждого живет Победа: в Минске открыли мемориал памяти о воинах разных национальностей, освобождавших Беларусь
В душе каждого живет Победа: в Минске открыли мемориал памяти о воинах разных национальностей, освобождавших Беларусь
Изменения в расписании транспорта в Минске с 6 по 9 мая
Изменения в расписании транспорта в Минске с 6 по 9 мая
Какие подарки Минск подготовил ветеранам ко Дню Победы?
Какие подарки Минск подготовил ветеранам ко Дню Победы?
Конечно страшно, очень страшно – это война: памяти ветерана Николай Подшиваленко
Конечно страшно, очень страшно – это война: памяти ветерана Николай Подшиваленко
Услышать о правдивые рассказы о войне и пережить радость Победы так, как ее переживали 72 года назад: в гости к ветеранам
Услышать о правдивые рассказы о войне и пережить радость Победы так, как ее переживали 72 года назад: в гости к ветеранам
КПП и списки запрещенных предметов. В праздничные дни милиция Минска будет нести службу в усиленном режиме
КПП и списки запрещенных предметов. В праздничные дни милиция Минска будет нести службу в усиленном режиме
Все новости по теме День Победы 2017
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru