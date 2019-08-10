Концерты, мастер-классы по приготовлению рыбы и изготовлению кружева. День культуры Эстонии проходит в Минске
Новости Беларуси. 250 артистов из Эстонии 10 августа встретил Минск. В Верхнем городе проходит День культуры этой прибалтийской республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Исторический центр столицы каждую субботу меняет свои декорации и перемещает минчан в новые города и страны. Сегодня это Эстония.
На сцене у ратуши как профессиональные артисты, так и любительские коллективы. К слову, именно сегодня в Эстонии проходит древнейший в стране музыкальный фестиваль, но многие артисты предпочли выступить именно в Минске.
Оливер Манглус, председатель эстонского землячества «Ласточка»:
Многие сами подходят ко мне. И спрашивают: «Вот вы, маленькая нация, но столько сюда привезли». Я всегда объясняю: «Я очень хочу, чтобы белорусы знали маленькую страну Эстонию и нашу культуру». Это самое главное для нас.
В Эстонии живет более 20 тысяч белорусов. Так что у нас много общего.
Нельзя до конца познакомиться с культурой страны, не отведав фирменных блюд местных поваров. Кулинары из Эстонии приехали на праздник, чтобы провести мастер-классы по приготовлению закусок из рыбы и поделиться с минчанами старинными рецептами. К слову, подавались деликатесы на экологичных тарелках из натурального дерева.
Ханесс Лопере, повар эстонского ресторана:
У нас сегодня свежий судак, пойманный неделю назад. У нас море рядом и очень много озер разных. Нас с Россией разделяет большое озеро. Так что живем дружно и ловим рыбу.
Ремесленнический ряд на празднике разделили между собой белорусские и эстонские мастера. Гости из Прибалтики продемонстрировали процесс изготовления кружева. Оно является обязательным элементом эстонского национального костюма.
Валентина Соболева, представитель общества рукоделия Эстонии:
Женщины Эстонии очень трепетно относятся к своему народному костюму. Тем более, что каждый район Эстонии имеет свой народный костюм. Все это женщина должна сделать сама, своими руками. И поэтому приходится много работать.
Через неделю в Верхнем городе пройдет День культуры Украины. 24 августа в Минск приедут гости из Грузии. В последний летний день столица будет принимать исполнителей и мастеров из Армении. Праздники национальных культур также будут проводиться на протяжении всего сентября.
«Праздничное настроение прямо сразу»: как прошёл праздник эстонской культуры в Минске
Новости Беларуси. 21 июля в Верхнем городе прошел праздник эстонской культуры. Приурочен он к столетию обретения государственности этой прибалтийской страной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Будет чудесный день, приглашаю всех сюда»: праздник культуры Эстонии проходит в Верхнем городе
В Минск из Таллина приехали более 200 гостей. Впервые у минчан была уникальная возможность познакомиться с самобытной эстонской культурой и национальной кухней.
Также прошел мастер-класс по народным эстонским танцам, который развеял стереотип о некоторой медлительности прибалтов.
Валентина Дробышевская:
Я часто бываю на подобных мероприятиях и сегодня приятно удивлена, что такое праздничное настроение прямо сразу. Не успеешь зайти – уже какой-то праздник. Спасибо большое эстонцам! Хотя это такое небольшое государство, но они очень достойно себя представляют.
Каждую неделю Верхний город предлагает праздники национальных культур. В субботу 29 июля площадь у ратуши займут греки.