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Конкурс юных журналистов прошел в Минске

18.12.2017 - 20:44

Новости Беларуси. Ты в эфире! Конкурс юных журналистов провели в столице. Участвовать мог любой желающий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Главный критерий – креативность и возраст до 18 лет. Фотоработы, видеоролики и печатные материалы – всего на суд профессионального жюри представили более 400 работ. 

Екатерина Кузьменко, заместитель директора УО «Национальный центр художественного творчества детей и молодёжи»:
Это очень важный, очень нужный конкурс. Здесь собрались ребята, которые в будущем планируют связать свою жизнь с журналистикой. Возможно, они будут работать в газете, радио и, надеемся, что на телевидении.

Тимофей Логвин, учащийся ГУО «Гимназия г. Осиповичи» Могилёвской области:
Я немного сейчас в шоке. Я очень хочу быть журналистом в будущем. Этот конкурс дал мне шанс, возможность проявить себя, посмотреть на что я способен.  

Конкурсантов наградили не только грамотами, но и ценными призами. Для ребят провели мастер-классы и рассказали о тонкостях работы. Посвятили конкурс пятисотлетию книгопечатания и году белорусской науки.

Конкурс юных журналистов прошел в Минске

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