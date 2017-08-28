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Конкурсы, музыка и хорошее настроение: Заславль празднует 1032 день рождения

28.08.2017 - 11:10

Новости Беларуси. Древний город с молодым лицом. 1032 день рождения отметил Заславль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коррективы в празднования внесла погода.

Впрочем, для тех, кто любит этот легендарный белорусский уголок, дождь не помеха. От рыночной площади до Центральной: конкурсы, музыка и хорошее настроение раз в год обязательны, на то это и день рождения.

Светлана Карташева, председатель Заславского городского исполнительного комитета:
На сегодняшний день в городе уже родилось 110 детей, в том числе одна тройня и одна двойня. В городе введено в эксплуатацию два многоэтажных дома на 320 квартир, появились 4 новые улицы в новом районе индивидуальной жилой застройки. Наверное, это самое важное.

И в городе есть люди, это 9500 трудоспособного населения, которые работают на благо нашего города и республики в целом.

К слову, три года назад здесь появился памятник князю Изяславу, в честь которого город и назван. Помощь в создании бронзового изваяния оказывал и наш телеканал.

Конкурсы, музыка и хорошее настроение: Заславль празднует 1032 день рождения
Конкурсы, музыка и хорошее настроение: Заславль празднует 1032 день рождения
Фото. Конкурсы, музыка и хорошее настроение: Заславль празднует 1032 день рождения
Конкурсы, музыка и хорошее настроение: Заславль празднует 1032 день рождения
Фото. Конкурсы, музыка и хорошее настроение: Заславль празднует 1032 день рождения
Конкурсы, музыка и хорошее настроение: Заславль празднует 1032 день рождения
Фото. Конкурсы, музыка и хорошее настроение: Заславль празднует 1032 день рождения
Конкурсы, музыка и хорошее настроение: Заславль празднует 1032 день рождения
Фото. Конкурсы, музыка и хорошее настроение: Заславль празднует 1032 день рождения

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