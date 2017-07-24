новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Столичные подробности

Конструкция рухнула вниз с третьего этажа: подробности обрушения балкона в центре Минска

24.07.2017 - 22:07

Новости Беларуси. Балкон – «в свободном полете». Накануне на улице Толбухина конструкция из металла и бетона рухнула вниз с третьего этажа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. К счастью, никто не пострадал. Удар не себя принял балкон этажом ниже. Его также пришлось демонтировать.

Чрезвычайное происшествие почти в центре города. С третьего этажа вот этого дома по улице Толбухина упал балкон.

Никто не пострадал. Дом хоть и построен в 1958 году, пережил капитальный ремонт 8 лет назад. 

Однако местный житель Николай, который сам всю жизнь, по его словам, занимается строительством, утверждает, что делали его «спустя рукава».

Николай Дрозд:
Нанимали из деревень людей, я просто с ними общался. Мне как строителю приходилось давать им мастер-класс, показывать, как нужно штукатурить, как нужно шпаклевать, я свои откосы на окнах делал сам.

Хозяйка квартиры на третьем этаже, балкон которой рухнул, до сих пор в шоке, и общаться с нами отказалась. За кадром поведала –

проблему заметила еще в июне.

Жильцы написали письмо в местное ЖКХ. Обращение зарегистрировали. Мастер балкон осмотрел,  порекомендовал на него не заходить и тяжёлых вещей не ставить. Сам же ремонт назначили на сентябрь. Как оказалось – не успели.

Ирина Кремень, ведущий инженер ГП «Жилищно-коммунальное хозяйство Первомайского района»:
Возможно,у жильца было какое-то утяжеление конструкции, возможно, там что-то лежало. Сейчас уже не определишь. Балкон был у жильца не остеклён.

Коммунальщики обещают в течение нескольких недель разобраться, что стало причиной падения, а разрушенные балконы заменить. Кстати, сегодня в 5 часов вечера прошло полное обследование всего дома.

Конструкция рухнула вниз с третьего этажа: подробности обрушения балкона в центре Минска

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

6-летний мальчик чуть не сварился на глазах у собственной матери: кто ответит за инцидент в Гомеле
6-летний мальчик чуть не сварился на глазах у собственной матери: кто ответит за инцидент в Гомеле?
В Гомеле ребенок провалился в яму с горячей водой после прорыва теплотрассы и получил серьезные ожоги
В Гомеле ребенок провалился в яму с горячей водой после прорыва теплотрассы и получил серьезные ожоги
В Норильске автобус протащил зажатую в дверях девочку несколько метров по дороге
В Норильске автобус протащил зажатую в дверях девочку несколько метров по дороге
Фото: facebook.com/weldens
Французская певица умерла от удара током во время выступления в церкви
Чтобы установить детский замок, не нужны безумные деньги и отдельная бригада специалистов: как уберечь детей от трагедии
Чтобы установить детский замок, не нужны безумные деньги и отдельная бригада специалистов: как уберечь детей от трагедии
Подростка убило током в Жлобине, школьник едва не утонул в Бресте: страшная статистика летних каникул
Подростка убило током в Жлобине, школьник едва не утонул в Бресте: страшная статистика летних каникул
В Турции при падении карусели «Американские горки» погиб мужчина
В Турции при падении карусели «Американские горки» погиб мужчина
В мадридском парке аттракционов столкнулись две карусели: пострадали 30 человек, в том числе дети
В мадридском парке аттракционов столкнулись две карусели: пострадали 30 человек, в том числе дети
Все новости по теме Несчастный случай
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru