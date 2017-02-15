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Контрабандисты, которые хотели вывезти драгметаллы из Беларуси в ЕС, взяты под стражу

15.02.2017 - 17:10

Новости Беларуси. В отношении организаторов, пытавшихся нелегально провезти металл в страны ЕС, возбуждено уголовное дело. В конце января сотрудники оперативного подразделения погранслужбы в нескольких регионах Беларуси

обнаружили крупную партию цветных и редких металлов стоимостью в миллион рублей.

У злоумышленников также изъяли три автомобиля, каждый из которых был оборудован тайником для перемещения нелегального товара. В результате проведенной работы возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подозреваемые заключены под стражу.

Контрабандисты, которые хотели вывезти драгметаллы из Беларуси в ЕС, взяты под стражу
Контрабандисты, которые хотели вывезти драгметаллы из Беларуси в ЕС, взяты под стражу
Фото. Контрабандисты, которые хотели вывезти драгметаллы из Беларуси в ЕС, взяты под стражу
Контрабандисты, которые хотели вывезти драгметаллы из Беларуси в ЕС, взяты под стражу
Фото. Контрабандисты, которые хотели вывезти драгметаллы из Беларуси в ЕС, взяты под стражу
Контрабандисты, которые хотели вывезти драгметаллы из Беларуси в ЕС, взяты под стражу
Фото. Контрабандисты, которые хотели вывезти драгметаллы из Беларуси в ЕС, взяты под стражу
Контрабандисты, которые хотели вывезти драгметаллы из Беларуси в ЕС, взяты под стражу
Фото. Контрабандисты, которые хотели вывезти драгметаллы из Беларуси в ЕС, взяты под стражу

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