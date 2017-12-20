Контролеры в Минске будут ловить безбилетников даже ночью

Новости Беларуси. Контролеры теперь будут работать с 05:00 до 01:00, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Раньше безбилетники могли ехать до 09:00 и поздно вечером не оглядываясь. Это очередная мера для борьбы с зайцами – после видеорегистраторов, отмены формы в электротранспорте и помощи дружинников.

Эффект есть: в городской бюджет с нарушителей в 2017 году собрали 900 тысяч рублей – в пять раз больше, чем в 2016.

Да и хамства в транспорте стало поменьше.

Юрий Давидович, начальник контрольно-ревизорской службы ГП «Минсктранс»:

Начали поступать звоночки: «А действительно ли это контролеры, а почему они так поздно проверяют?» и так далее.