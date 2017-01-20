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Короткие дожди и гололедица: погода на 21 и 22 января в Минске

20.01.2017 - 20:54

Новости Беларуси. На выходных минчане смогут продолжить наслаждаться прелестями снежной зимы.

Впрочем, белые осадки периодически будет сменять кратковременный дождь. Ожидается также слабый туман и гололедица.

Температура воздуха продержится от -1ºС до +1ºС градуса днем и до -5ºС ночью. В начале следующей недели пасмурная и туманная погода сохранится. Впрочем, минчане уже привыкли к любым сюрпризам природы. И вряд ли они станут отменять планы активно провести выходные, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Короткие дожди и гололедица: погода на 21 и 22 января в Минске

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