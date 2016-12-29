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Корпус реактора из российского Волгодонска привезли на БелАЭС

29.12.2016 - 15:19

Новости Беларуси. Корпус реактора прибыл на Белорусскую АЭС.

Конструкция весом более 300 тонн и высотой в 13 метров изготовлена в российском Волгодонске.

Прежде чем прибыть на конечную точку маршрута изделие проделало непростой путь. Так, вначале, корпус реактора по воде доставили из Волгодонска в Нововоронеж.

Сердце энергоблока провело в водном путешествии 20 дней.

Кстати, этот отрезок пути стал самым сложным. Двигаться пришлось против течения практически со скоростью пешехода: слишком обмелела река и путь прокладывали буквально метр за метром. А вот перегружали трехсотонный корпус с баржи на землю восемь часов. После Нововоронежа конструкция по железной дороге  отправилась к белорусской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из российского Волгодонска на Белорусскую АЭС привезли реактор

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