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Космонтавту-рекордсмену Владимиру Коваленку исполнилось 75 лет

03.03.2017 - 18:00

Новости Беларуси. Покоритель космоса и честь Беларуси. Владимир Коваленок отмечает 75-летний юбилей. Уроженец маленькой деревушки на Крупщине Минской области сумел осуществить не только детскую мечту стать летчиком.

Он трижды побывал в космосе, и в 1978 году установил на то время рекорд пребывания человека вне Земли.

В общей сложности Владимир Коваленок провел на орбите 216 суток, в том числе два часа в открытом космосе. Все это описано в нескольких книгах легендарного космонавта. На родине Владимира Ковалёнка установлен бронзовый бюст, его имя носит местная школа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Дважды Героя Советского Союза, генерал-полковника авиации и профессора военных наук с юбилеем поздравил глава государства.

Космонтавту-рекордсмену Владимиру Коваленку исполнилось 75 лет

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