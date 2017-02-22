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Костюмы «Песняров» с 22 февраля выставляются в Национальном художественном музее

22.02.2017 - 09:35

Новости Беларуси. В память о знаменитом песняре. Выставка уникальных эскизов костюмов открывается 22 февраля в Национальном историческом музее.

Здесь представлены наброски для артистов легендарного ансамбля «Песняры».

Когда-то все начиналось с 17 работ, сегодня это масштабная выставка. Здесь и зарисовки костюмов к рок-опере «Песня о доле», и одежды, в которой белорусские «Песняры» покоряли заокеанского зрителя во время турне по Америке.

К сожалению, за 40 лет сами костюмы не сохранились, остались лишь на бумаге.

Каждый образ был детально продуман.

Татьяна Бушева, заведующий фондом Музея истории театральной и музыкальной культуры:
Показываем костюмы действующего ансамбля «Песняры» и взяли экспонаты из самого музея Мулявина в Белгосфилармонии. Показываем не только эскизы, но и фотографии, нотные рукописи композитора. Само имя Мулявина, сама история ансамбля «Песняры», конечно, важна д ля Беларуси и будет привлекать нашего зрителя.

Для вдохновения художники читали стихи Янки Купалы, слушали песни ансамбля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Идеи приходили и во время личных встреч с Владимиром Мулявиным.

Костюмы «Песняров» с 22 февраля выставляются в Национальном художественном музее
Костюмы «Песняров» с 22 февраля выставляются в Национальном художественном музее
Фото. Костюмы «Песняров» с 22 февраля выставляются в Национальном художественном музее
Костюмы «Песняров» с 22 февраля выставляются в Национальном художественном музее
Фото. Костюмы «Песняров» с 22 февраля выставляются в Национальном художественном музее
Костюмы «Песняров» с 22 февраля выставляются в Национальном художественном музее
Фото. Костюмы «Песняров» с 22 февраля выставляются в Национальном художественном музее
Костюмы «Песняров» с 22 февраля выставляются в Национальном художественном музее
Фото. Костюмы «Песняров» с 22 февраля выставляются в Национальном художественном музее
Костюмы «Песняров» с 22 февраля выставляются в Национальном художественном музее
Фото. Костюмы «Песняров» с 22 февраля выставляются в Национальном художественном музее
Костюмы «Песняров» с 22 февраля выставляются в Национальном художественном музее
Фото. Костюмы «Песняров» с 22 февраля выставляются в Национальном художественном музее

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