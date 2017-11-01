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Кот художника Копейкина, сбежавший в аэропорту Минска, погиб под багажной лентой

01.11.2017 - 14:41

Новости Беларуси. История с пропавшим в Национальном аэропорту Минска котом получила печальное развитие 1 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оказалось, что животное погибло.

Как сообщает информагентство, кот залез в щель под багажную ленту и не смог выбраться.

Напоминаем, домашний питомец питерского художника Копейкина сбежал во время досмотра в эти выходные. Остаться в Минске из-за ЧП хозяин не пожелал. За тем, как развивались события все эти дни, следили многие интернет-пользователи. Сам же Копейкин пока не комментирует случившееся.

Кот художника Копейкина, сбежавший в аэропорту Минска, погиб под багажной лентой

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