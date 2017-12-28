﻿ Красиво жить не запретишь: в Минске прошел конкурс на лучшее украшение общежития | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Столичные подробности

Красиво жить не запретишь: в Минске прошел конкурс на лучшее украшение общежития

28.12.2017 - 00:37

Новости Беларуси. В Заводском районе провели конкурс на лучшее украшение общежития, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.


Участвовали сотни человек. На протяжении года как студенты, так и обитатели рабочих общежитий украшали свои комнаты и коридоры. Командам нужно было представить свои жилища в видеоролике и показать творческий номер.


Елена Зеленко, заместитель главы администрации Заводского района:
Здесь речь идет о том, какая жизнь идет внутри общежития, чем живут люди, которые там проживают.


Евгений Шумак, студент Белорусской государственной академии авиации:
Создавать атмосферу в месте, где я живу – это очень приятно, это способствует учебе и также поднимает настроение.

Красиво жить не запретишь: в Минске прошел конкурс на лучшее украшение общежития

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Оксана Ковальчук
В Институте журналистики БГУ выбрали самую красивую журналистку
Электронная карта
Белорусские создатели электронных карт мира для планшетных компьютеров и нетбуков – лучшие на конкурсе бизнес-проектов в Вильнюсе
За что несвижским хлебопекам дали золотые медали на «Вкуснятине-2017»?
За что несвижским хлебопекам дали золотые медали на «Вкуснятине-2017»?
Как школьница прославила Беларусь и причем тут носки?
Как школьница прославила Беларусь и причем тут носки?
Будущее за технологиями, будущее за молодежью: 20 лучших инновационных проектов для школы выбрали в Беларуси
Будущее за технологиями, будущее за молодежью: 20 лучших инновационных проектов для школы выбрали в Беларуси
Возможность показать себя миру, презентовать себя: IV Международный конкурс вокалистов в Минске
Возможность показать себя миру, презентовать себя: IV Международный конкурс вокалистов в Минске
«Студент года 2017»
Победительница конкурса «Студент года-2017» представила белорусскоязычный кавер на песню Бузовой. Большое интервью участников
Белорусские студенты завоевали второе место на международном конкурсе национальных костюмов в Пекине
Белорусские студенты завоевали второе место на международном конкурсе национальных костюмов в Пекине
Все новости по теме Конкурс
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru