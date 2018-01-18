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Крещенские купания и водоосвящение: православные готовятся отметить Богоявление

18.01.2018 - 09:45

Новости Беларуси. Долгожданное время для тех, кто ждет возможности окунуться в ледяную прорубь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Православные верующие готовятся отметить Крещение Господне или Богоявление. 18 января – Крещенский сочельник. Вечером, а также утром 19 января происходит Великое водоосвящение.

Под надзором спасателей и медиков окунуться в прорубь можно будет в специально оборудованных местах в районе спасательных станций. Кроме того, проруби и специальные купели будут оборудованы во многих храмах.

Крещенские купания организуют с 16.00 до 22.00, 19 января – с 9 утра до 19.00.

Погода благоволит закаленным верующим. По Беларуси от -4 до +1 градуса. 19 января «моржам» окунаться будет еще немного теплее.

Крещенские купания и водоосвящение: православные готовятся отметить Богоявление

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