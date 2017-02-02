новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Криминогенная обстановка улучшается: в прокуратуре Минской области подвели итоги 2016 года

02.02.2017 - 20:38

Новости Беларуси. Закон и порядок. Количество зарегистрированных преступлений сокращается на Минщине, а криминогенная обстановка улучшается. В областной прокуратуре подвели итоги 2016 года.

Профилактическая работа правоохранителей, в том числе и прокуроров дает положительные результаты.

Наметилась тенденция к уменьшения преступлений на селе, снижения гибели людей от внешних факторов, в том числе в дорожных авариях и на производстве. 

А вот количество преступлений связанных с превышением должностных полномочий и взяточничеством незначительно но возросло, особенно в строительстве и сельском хозяйстве.

Выявление фактов коррупции и доведения дел до суда – главная задача прокуратуры.

Есть успехи и теме возвращения в бюджет области и страны, денег, не полученных за реализованную предприятиями продукцию, так называемой дэбеторскай задолженности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Олег Лаврухин, прокурор Минской области:
Здесь можно выделить в качестве яркого примера – БелАЗ жодинский, когда с помощью прокуратуры в 2016 году удалось вернуть на счета предприятия около 5,5 миллионов долларов. В целом, более 950 тысяч рублей деноменированых в 2016 году по искам прокуратуры возвращено на счета предприятия в белорусских рублях. Более 8-ми миллионов российских рублей, более 4 миллионов долларов США.  

Криминогенная обстановка улучшается: в прокуратуре Минской области подвели итоги 2016 года

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

От борьбы с терроризмом до возврата долгов за поставленный товар: генпрокуроры стран СНГ обсудили в Минске главные темы сотрудничества
От борьбы с терроризмом до возврата долгов за поставленный товар: генпрокуроры стран СНГ обсудили в Минске главные темы сотрудничества
Научно-практический центр проблем укрепления законности и правопорядка отмечает 10-летие
Научно-практический центр проблем укрепления законности и правопорядка отмечает 10-летие
Генеральный прокурор Беларуси доложил Президенту о снижении уровня преступности в стране
Генеральный прокурор Беларуси доложил Президенту о снижении уровня преступности в стране
Александр Лукашенко обсудил с генеральным прокурором Беларуси вопросы криминогенной обстановки в стране
Александр Лукашенко обсудил с генеральным прокурором Беларуси вопросы криминогенной обстановки в стране
Олег Лаврухин, прокурор Минской области
Прокуратура Беларуси в связи с антикоррупционным законом начинает нарабатывать новую надзорную практику
В Академии управления при Президенте Беларуси открыли аудиторию, соответствующую залу судебных заседаний
В Академии управления при Президенте Беларуси открыли аудиторию, соответствующую залу судебных заседаний
Вопросы нарушения законодательства в экономической сфере рассматривали 30 июля на заседании объединенной коллегии Генеральных прокуратур Беларуси и России
Александр Конюк: Около 30% сделок, которые заключаются нашими фирмами с российскими, заранее обречены на неуспех
Александр Конюк, генеральный прокурор Республики Беларусь
Генеральный прокурор Беларуси: Сейчас увеличилось количество убийств – это нас серьезно беспокоит
Все новости по теме Прокуратура Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru