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Кристин Муттонен назвала тему летней встречи ПА ОБСЕ в Минске

15.03.2017 - 22:10

Новости Беларуси. Летняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ пройдет в июле в Минске. Соглашение об этом 15 марта подписали председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко и председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен.

Ожидается, что предстоящее мероприятие соберет больше 700 гостей, в том числе порядка 300 парламентариев.

В насыщенной программе запланировано заседание постоянного комитета ОБСЕ, а также комитетов по политическим вопросам и безопасности, по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде, по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам.

Кристин Муттонен, председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ:
Мы ценим готовность Беларуси повести летнюю сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске. Я с нетерпением ожидаю нашей встречи в июле, поскольку ежегодная сессия ОБСЕ – это самое крупное и значимое событие для нашей организации.

Тема предстоящей встречи – укрепление сотрудничества и продвижение безопасности и мира в регионе.

Сессия, проведенная под знаком такой темы, – новая возможность укрепить межпарламентский диалог на таком высоком уровне.

Ежегодная летняя сессия – одно из ключевых событий в деятельности ПА ОБСЕ. По итогам заседания участники подпишут Минскую декларацию, в которой будут содержаться рекомендации для всех стран-участниц ОБСЕ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кристин Муттонен назвала тему летней встречи ПА ОБСЕ в Минске

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