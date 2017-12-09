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Кризис продолжается. Хоккеисты минского «Динамо» проиграли соперникам из Риги

09.12.2017 - 20:58

Новости Беларуси. Кризис продолжается. Минское «Динамо» продлило серию поражений в регулярном чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вернувшись домой после трех кряду осечек в играх с клубами Татарстана и Башкортостана, зубры на своем льду неожиданно оступились в поединке с рижскими динамовцами. Неожиданно, потому что хоккеисты из Латвии занимают последнее место в западной конференции.

Гости по разу забросили в первом и втором периодах. Открыл счет Разгалс. Удвоил преимущество рижан Дарзиньш. Под занавес третьей двадцатиминутки Скилле одну шайбу отквитал. Но на большее ни сил, ни времени у зубров уже не осталось.

Гости же забросили в пустые ворота. Отличился Индрашис. 1:3 – «Динамо»  терпит четвертое кряду поражение. Отставание от зоны плей офф составляет 10 очков.

Кризис продолжается. Хоккеисты минского «Динамо» проиграли соперникам из Риги

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