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Круче, чем на некоторых матчах Высшей лиги: АБФФ устроила игру в «квадрат» на Октябрьской

19.08.2017 - 22:15

Новости Беларуси. Белорусская федерация футбола 19 августа напомнила минчанам о легендарной и всеми любимой с детства игре в «квадрат», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ее правила максимально просты, да и никакого специального оборудования, кроме мяча, не требуется.

Праздник на улице Октябрьской окунул многих в атмосферу детства, где возможность погонять мяч – самое большое удовольствие.

Дмитрий Герчиков, заместитель директора департамента по коммуникации АБФФ:
Это было очень круто в детстве. Обычно же ностальгия накатывает, что раньше трава была зеленее и небо более синим. Решили: а почему бы нам не тряхнуть стариной? Играть в футбол против болельщиков мы пока физически не готовы. И решили выйти в такую игру как «квадрат», где абсолютно демократичные правила, не нужна форма. Я вот сегодня играл в тряпичных кедах и белых штанах и получал удовольствие.

Решили, это будет интересно: давайте в выходной день просто попробуем вместе с болельщиками объединиться и поиграть с удовольствием в «квадрат».

Дмитрий Руто, спортивный журналист:
В первую очередь надо сказать, что играл в последний раз 18 лет назад. И тут пришел, а как поигралось – вспомнил детство, что называется. А было круто! Наверное круче, чем на некоторых матчах Высшей лиги. Веселее, по крайней мере, смотрелось.

Желающих доказать свое превосходство в игре было немало. Мяч, несмотря на отсутствие экипировки, чеканили даже случайные прохожие. Известный белорусский голкипер Юрий Жевнов признался, что также любил эту забаву в детстве. Правда, сегодня выступил в роли наблюдателя.

Юрий Жевнов, экс-вратарь сборной Беларуси по футболу:
Мы часто отдыхали (практически каждое лето) в летних лагерях, и это было одно из главных развлечений. Правила не помню, но я помню, что практически всегда мы побеждали. Нет, асфальт не для меня уже давно.

Круче, чем на некоторых матчах Высшей лиги: АБФФ устроила игру в «квадрат» на Октябрьской

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