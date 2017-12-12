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Кто из молодежной сборной по хоккею (U-20) перешел играть в другие команды?

12.12.2017 - 14:45

В гостях у программы «Неделя спорта» Юрий Файков, главный тренер молодежной сборной по хоккею (U-20).

Все лучшие игроки собраны в вашей команде U-20? Или есть кандидаты в сборные в другие клубы?

Юрий Файков, главный тренер молодежной сборной по хоккею (U-20):
У нас Литвинов, Дрозд – Михаил Захаров попросил в «Юность» – отдали. Влад Соколовский – в «Динамо-Молодечно», Шарангович, Дерябин – в «Динамо-Минск». Плюс те ребята, которые играют за океаном. Поэтому состав у нас далеко не оптимальный. И то мы чуть в шестерку не влезли. Естественно, если бы все наши ребята играли с нами, я думаю, проблем бы не было.

Кто из молодежной сборной по хоккею (U-20) перешел играть в другие команды?

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