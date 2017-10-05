Кто качественнее и быстрее: белорусская команда в октябре поедет на WorldSkills в Абу-Даби

Новости Беларуси. Белорусскую команду, которая примет участие в негласной Олимпиаде среди начинающих рабочих и специалистов, 5 октября напутствовали перед поездкой в Абу-Даби, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Престижный турнир проводится раз в два года. На предыдущем конкурсе WorldSkills Беларусь дебютировала более чем успешно.

На этот раз профессионалы поборются в 27 специальностях.

Тем, как подготовились, ребята поделились с премьер-министром нашей страны.

Таким образом, жюри оценит не только качество выполненной работы, но и время, затраченное на нее. Чемпионат WorldSkills в Абу-Даби пройдет в середине октября. В конкурсной программе представлены практически все профессии: от механика до бармена.