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Кто похитил 98 столбов с трассы Минск-Гродно? Выясняет милиция

12.04.2018 - 13:11

Новости Беларуси. Милиция разыскивает похитителей 98 столбов с трассы Минск-Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Эти металлоконструкции в два с половиной метра нужны были для монтажа ограждения, которое возводилось вдоль лесополосы.

Известно, что всё это злоумышленникам удалось провернуть 7 или 8 апреля. Нарушители попросту переломали у основания столбов верхнюю часть.

Сотрудники уголовного розыска рассчитывают на помощь очевидцев, в том числе и проезжавших по этому участку дороги водителей с видеорегистраторами.

Кто похитил 98 столбов с трассы Минск-Гродно? Выясняет милиция

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