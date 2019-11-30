Кто представит Беларусь на ОИ в Токио, и как будут расти зарплаты в 2020-м?

Как собрать ребёнка в школу и не разориться, и что изменится с запуском БелАЭС? Анонс программы «Неделя»

Новости Беларуси. Как изменится строительная отрасль с запуском БелАЭС и прогнозы по вводу жилья. Об этом и не только вице-премьер Беларуси Владимир Кухарев рассказал в интервью программе «Неделя», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробнее – в видеоматериале Главные темы уходящих семи дня – в программе «Неделя» в 19.30.