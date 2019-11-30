Кто представит Беларусь на ОИ в Токио, и как будут расти зарплаты в 2020-м?
30.11.2019 - 20:47
Новости Беларуси. Готовится к эфиру итоговая информационно-аналитическая программа «Неделя».
Основные ее темы – в видеоматериале
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Как собрать ребёнка в школу и не разориться, и что изменится с запуском БелАЭС? Анонс программы «Неделя»
Новости Беларуси. Как изменится строительная отрасль с запуском БелАЭС и прогнозы по вводу жилья. Об этом и не только вице-премьер Беларуси Владимир Кухарев рассказал в интервью программе «Неделя», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подробнее – в видеоматериале
Главные темы уходящих семи дня – в программе «Неделя» в 19.30.