«Кто-то пытается манипулировать сознанием людей». Взгляд военного эксперта на то, что сейчас происходит в Беларуси
Новости Беларуси. Элементы «цветных революций» в Беларуси прослеживаются все более явно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как уже испробованные на других государствах, так и абсолютно новые методы дестабилизации государства. Причем делают это с помощью высоких технологий и явно из-за границы.
Экспертный взгляд на ситуацию в рубрике «Мнение».
«Кто-то пытается манипулировать сознанием людей»
Александр Павловский, военный эксперт, доктор военных наук:
На самом деле кто-то пытается манипулировать сознанием людей, проводя всю позицию, как это делается во многих «цветных революциях», как это делается в гибридных войнах, когда людям бросают непроверенную информацию. Вводят людей в ситуацию, когда не знаешь, чему верить.
«Технологии приходят, к сожалению, из-за границы»
Есть элементы обкатанные, есть в элементах много нового, потому что появилась убежденность, что не так просто белорусское общество. Белорусское общество не так, как, например, в других странах, реагирует на эти все позиции. И здесь надо отметить высокие технологии кого-то, потому что явного лидера нет. А технологии приходят, к сожалению, из-за границы. Когда, например, американцы возмущаются, что якобы Россия вмешивалась в их выборную кампанию, нам тоже, наверное, надо поставить этот вопрос: почему кто-то с территории, например, Польши пытается вмешиваться в нашу внутреннюю позицию? Мы сами разберемся.
Здесь самое главное что надо помнить? Это наше государство, оно существует, оно независимое. У нас имеется Конституция, которая обеспечивает жизнь нашей страны.
Каждый офицер, каждый солдат является защитником родины. Он должен защитить государство
В любом государстве есть институты власти. Институты власти должны всегда выполнять свои функции. Это касается всех, в том числе Министерство обороны. Функция как института власти Министерства обороны – обеспечить национальную независимость государства от внешних угроз и обеспечить стабильность государства внутри. Потому что каждый офицер, каждый солдат является защитником родины. И если он видит, что государство пытаются разрушить, он должен его защитить.
Нельзя манипуляцией привести общество в такое состояние, что стихийные позиции определенного количества людей могут привести к потере того, что было сделано нами всеми.
Андрей Муковозчик: «Как много белорусов просто умрёт в течение года-двух, если заводы встанут?»
Новости Беларуси. Ошпаривающие факты и бурлящие подробности. Для так называемых общественно-политических гурманов наш субботний телефельетон под названием «Накипело».
Монолог из жизни в стиле мысли вслух о том, что приводит в осадок и разогревает до температуры кипения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Андрей Муковозчик:
Здрасьте! Жил в Новогрудке Виктор Турлюк. В 20 лет пришел на завод простым экономистом. Вырос до директора. Вся жизнь – на Новогрудском заводе газовой аппаратуры, 12 последних лет – руководителем. На днях умер. Наши соболезнования семье и близким. Хорошего человека не стало.
Рабочие говорят, мол, проблемы с сердцем. А о том, что произошло в его последний день жизни, выражаются скромно: «Это был такой небольшой митинг, люди собрались, чтобы высказать свои мнения и поговорить». Ну, вы бы еще сказали: пивка попить да позагорать.
Да нет, дорогие мои земляки. Сначала был митинг на главной площади Новогрудка, куда пришли главы района и милиции. А потом председатель райисполкома поехал на завод и вместе с директором уговаривал рабочих не бастовать.
Андрей Муковозчик:
Как это бывает, мы все знаем: крик, ор, «не забудем – не простим», угрозы, упреки, сказать не дают, да и не слушают. «Разговор был пустой», – пишет TUT.by. Для кого как: вот Турлюк после этого-то разговора и умер. Довели мужика.
Те, кто кричит «бастовать», и довели. Те, кто с полуфашистскими тряпками носится, довели. Кому не работать надо, а в «цепях» на площади постоять, довели. Кто без устали молотит языком в соцсетях, называя белорусов «оккупантами» и «карателями», довели.
Директор завода, может, и болел. Но он болел за дело, это прежде всего. А скачущая блоха и здорового человека может так измотать, что никакие нервы не выдержат. Следом и сердце.
Такая же блоха (только на мотоцикле) в Воложине убила женщину прямо на пешеходном переходе. Троих детей враз оставил сиротами любитель погонять на Honda, завернувшись в «бел-чырвона-белое». Снова соболезнуем, снова сердце болит.
Андрей Муковозчик:
На акциях-то правила соблюдать не нужно, зачем? Так он у вас, воложинцы, видно решил, что у него теперь всю жизнь будет акция? И как, много там у вас еще потенциальных убийц с полуфашистскими флагами? Вы ж их в лицо, небось, всех знаете, а?
Теперь новогрудчане, воложинцы, да и все рабочие белорусы, послушайте. Если бы завод газовой аппаратуры был частным, его директор был бы жив. Он бы не нервничал, не срывал себе сердце. Он вообще со смутьянами даже встречаться бы не стал – а зачем? Выгнать горлопанов за ворота, вот и вся недолга. А на их место других набрать, может, и не сразу, но набрал бы, обязательно. Что, нет? Возможно, еще и более рукастых. И гораздо менее разговорчивых.
Андрей Муковозчик:
Так вы лучше после смены сядьте и неспешно подумайте: кто и как по жизни к рабочим относится, что и сколько для их семей реально делает. И спросите себя честно: если бы этому гонщику-майданщику вовремя дали палкой по заднице, может, жила бы 42-летняя работница ЖКХ, детей бы в Воложине растила?
Спросите себя и вот о чем еще: как много белорусов просто умрет в течение года-двух, если заводы встанут? От нехватки денег, от отсутствия работы, от неизбежных потому пьянок, от бессмысленности жизни.
Я допускаю, что вас тоже довели. Те, кто этот «цветной майдан» здесь развел. Которые уже пачками сваливают за границу. Но, поддавшись, вы вместе с ними довели одного хорошего человека. До смерти. И дали убить другую. Не стыдно вам, земляки? Уж простите, накипело.