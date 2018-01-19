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Кто возглавил «Белую Русь» и как дальше будет работать крупнейшее общественное объединение страны?

19.01.2018 - 23:13

Новости Беларуси. Минск 19 января принимал III съезд общественного объединения «Белая Русь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По этому случаю в столицу из всех регионов приехали почти 500 делегатов.

На встрече подвели итоги работы за пять лет, утвердили новую редакцию устава и программы. Вообще, о предстоящем съезде говорили много. Главным образом потому, что уже долгое время в прессе и не только звучала тема преобразования «Белой Руси» в политическую партию.

Однако об изменении роли объединения речь пока не идет. Зато громкой новостью этого съезда стало сообщение о новом председателе организации. Кто возглавил Белую Русь и как дальше будет работать самое крупное общественное объединение страны?

Ответ в сюжете.

Кто возглавил «Белую Русь» и как дальше будет работать крупнейшее общественное объединение страны?

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