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Кто возьмет Гран-при и получит 10 тысяч долларов? Стартовал IV Минский Международный конкурс вокалистов

15.12.2017 - 18:33

Новости Беларуси. Чистые и сильные голоса звучали 15 декабря в Большом театре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь начался IV Минский Международный конкурс вокалистов.

На конкурс поступило более 200 заявок из 20 стран, в том числе из Китая, США, Франции, Израиля. Некоторые из участников еще студенты музыкальных академий, другие – уже опытные артисты большой сцены. Как они признаются, не столько желание взять Гран-при – а это 10 тысяч долларов – сколько шанс показать себя, привел их в Минск. Ведь среди жюри директора и художественные руководители театров оперы, артисты с мировыми именами.

Ксения Прошина, участник конкурса (Россия):
Это мой можно сказать, самый серьезный конкурс, мой первый серьезный конкурс потому что я пока только учусь, стажируюсь в Италии у маэстро Сваба и очень захотелось принять участие.

Оксана Волкова, заслуженная артистка Республики Беларусь, солистка Национального Академического  Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:
Это очень большая школа: насколько ты справляешься с нервами, насколько ты можешь вынести то, что ты делаешь в классе с педагогом и, конечно, это общение. Это возможность показать себя миру, презентовать себя, если в случае победы, конечно, это какие-то карьерные предложения.

Третий тур конкурса – единственный в открытом формате и доступный зрителю. Он пройдет в виде гала-концерта, на котором каждый из 10 финалистов выступит дуэтом с артистом Большого театра. К слову, билетов на концерт уже не осталось. 

Кто возьмет Гран-при и получит 10 тысяч долларов? Стартовал IV Минский Международный конкурс вокалистов

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