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Кубликова и Гулицкий: «ЧЕ зарядил нас позитивной энергетикой. Это будет хорошим заделом на будущее»

30.01.2019 - 20:22

Новости Беларуси. Чемпионат Европы по фигурному катанию запомнится им навсегда. Белорусская пара Анна Кубликова и Юрий Гулицкий успешно прошли квалификацию и исполнили произвольную программу на минском льду, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В интервью спортсмены рассказали о тренировках с Александром Жулиным и об удивительной атмосфере на «Минск-Арене».

Юрий Гулицкий, участник чемпионата Европы по фигурному катанию:
Держат нас еще эти эмоции, впечатления от всего проведенного турнира. Поэтому мы еще находимся в очень хорошем, приподнятом настроении. Действительно, этот чемпионат Европы нас зарядил положительными эмоциями, положительной энергией. Я думаю, что это будет хороший задел на будущее для нас.

Анна Кубликова, участница чемпионата Европы по фигурному катанию:
Мы катались почти при пустых трибунах, а тут полные залы и все очень поддерживают. Много знакомых было, родственников. Безусловно, отличается.

Полную версию интервью смотрите в воскресенье 3 февраля в программе «Неделя спорта» в 23:00.

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