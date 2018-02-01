﻿ Кубок Дэвиса. Австрия заявила 6-ю ракетку мира на матч с белорусами | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » СТВ-спорт

Кубок Дэвиса. Австрия заявила 6-ю ракетку мира на матч с белорусами

01.02.2018 - 21:13

Новости Беларуси. Теннисисты мужской сборной Беларуси готовы к выездному бою с австрийцами в стартовом круге первой Евро-Африканской группы Кубка Дэвиса, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Согласно жеребьевке, 2 февраля программу матча откроют Илья Ивашко и Геральд Мельцер. Далее на корт выйдет главная звезда сборной Австрии – шестая ракетка мира Доминик Тим. Ему будет противостоять Дмитрий Жирмонт.

В субботу 3 февраля начнется парная дуэль: Сергей Бетов и Андрей Василевский попробуют сломить сопротивление Оливера Мараха и Филиппа Освальда. Последний  является партнером Максима Мирного на турнирах АТР. Следом в центре внимания опять будут одиночные поединки: Доминик Тим проэкзаменует Илью Ивашко, а Геральду Мельцеру предстоит сразиться с Дмитрием Жирмонтом.

Напомним, в апреле 2017 года белорусы и австрийцы уже проводили матч Кубка Дэвиса в Минске, это был второй круг первой Евро-Африканской зоны. Тогда наши теннисисты выиграли и получили путевку в плей-офф мировой группы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Максим Мирный
Максим Мирный: Я бы не сказал, что я живу в Америке
Кубок Дэвиса. Беларусь обыграла сборную Боснии и Герцеговины
Кубок Дэвиса. Беларусь обыграла сборную Боснии и Герцеговины
Азаренко подтвердила титул ракетки номер один, сокрушив Шарапову в финале в Индиан-Уэллсе
Теннис. Кубок Федерации. Саснович, Соболенко, Лапко и Морозова выступят на матче первого раунда мировой группы
Теннис. Кубок Федерации. Саснович, Соболенко, Лапко и Морозова выступят на матче первого раунда мировой группы
Вера Лапко не сумела пробиться в основную сетку турнира WTA в Санкт-Петербурге
Вера Лапко не сумела пробиться в основную сетку турнира WTA в Санкт-Петербурге
Александра Саснович с этой недели занимает 46-е место в топ-50 сильнейших теннисисток планеты
Саснович впервые поднялась в топ-50 рейтинга WTA
Фото: instagram.com/vichka35
Азаренко и Шарапова получили wild card на турнир в Дохе
Роджер Федерер выиграл Australian Open в шестой раз
Все новости по теме Теннис
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru