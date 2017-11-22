«Кубок Павлова»: чего ждать от белорусской команды

Новости Беларуси. В столице стартовал профессиональный женский теннисный турнир «Кубок Павлова» с призовым фондом 15 тысяч долларов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В нем принимают участие представительницы 10 стран. Подробности в сюжете.
Новости Беларуси. В столице стартовал профессиональный женский теннисный турнир «Кубок Павлова» с призовым фондом 15 тысяч долларов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В нем принимают участие представительницы 10 стран. Подробности в сюжете.
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