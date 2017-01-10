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Кубок по современному пятиборью стартовал 10 января в Минске

10.01.2017 - 20:12

Новости Беларуси. В столице стартовал открытый Кубок Беларуси по современному пятиборью. В первый день сильнейшего определяли женщины. Трофей достался Анастасии Прокопенко, сообщили в программе «СТВ-Спорт.

Кубок по современному пятиборью стартовал 10 января в Минске

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