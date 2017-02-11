Куда сходить 14 февраля со своей второй половинкой в Минске

Новости Беларуси. День святого Валентина очень романтичный и личный праздник. Его можно отпраздновать в уютной домашней атмосфере, но можно и разнообразить вылазкой в город. Мы подобрали несколько мест в Минске, которые помогут вам удивить вашу вторую половинку и незабываемо провести 14 февраля.

Романтический ужин

Фото: Deutsch Pub

«Мон кафе»

Мельникайте, 2/4 Начало: 19.00

«Мон кафе» предлагает отпраздновать День всех влюбленных в атмосфере Парижа. Гостей ожидает изысканная французская кухня, световое и танцевальное шоу. Почувствовать себя в мировой столице любви поможет романтическая музыка скрипки, аккордеона и саксофона.

«Il Патио»

Независимости, 22 и Сурганова, 50 Начало: 18.00

14 февраля можно отпраздновать не только по-французски, но и по-итальянски. «Il Патио» приготовил для влюбленных разнообразную программу, включающую итальянскую кухню, фирменные десерты, праздничную лотерею и профессиональную фотосессию для всех желающих.

«Terra Pizza»

Мележа, 1 Начало: 20.00

Изысканная кухня не для вас? Отлично! Значит, вам отлично подойдет «Terra Pizza». Здесь вы сможете отведать пиццу самых разных видов и послушать музыку кавер-бэнда «Peppers acoustic».

Концерт

Фото: city

«Снежная Love story»

Молодежный театр эстрады Московская, 18а Начало: 19.00

В молодежном театре эстрады пройдет большой концерт романтической песни. На сцене выступят Инна Афанасьева, Ольга Вронская, Искуи Абалян, Алексей Хлестов, Жанет, Ольга Плотникова, Александр Сухарев, Ян Маерс, Шир, Инга, ансамбль «Верасы» и многие другие.

NAVIBAND

«RE:PUBLIC» Притыцкого, 62 Начало: 19.00

В «RE:PUBLIC» пройдет презентация нового альбома самого популярного сейчас белорусского коллектива. Публике будут представлены новые хиты и романтичные баллады о любви.

Вечеринка

Фото: KudaGo

«Ночь святого Валентина»

«RE:PUBLIC» Притыцкого, 62 Начало: 23.00

Любителям позднего веселья откроет двери самый популярный минский клуб. Программа для влюбленных, музыка 90-х и 2000-ых, Dj ANUBIS и бесплатный коктейль каждому гостю. Кстати, посетителям с именами Валентин и Валентина вход бесплатный.

«Идеальное свидание L­ove is...»

Дворец искусств Козлова, 3 Начало: 19.00

Во Дворце искусств для влюбленных создадут специальную атмосферу. Парочки ждет выступление кавер-исполнителей, Stand ­up комика, фото-зона, разные мастер-классы, фуд-зона и просмотр романтических комедий.

«Je t'aime» (арт-вечеринка)

Шынок у Лявона В. Хоужей, 17 Начало: 19.30

Для тех, кому не интересны обычные вечеринки, отлично подойдет культурный вариант. На этом мероприятии можно не только хорошо провести время, но и создать свой собственный художественный шедевр.

Кино

Фото: imdb.com

Нет ничего более банального, но одновременно и прекрасного, чем совместный поход в кино. Западные продюсеры подсуетились и как раз ко Дню всех влюбленных выпустили в прокат очередную часть «Пятьдесят оттенков серого». Те, кто не сможет выдержать два часа страданий Анастейши Стил, могут сходить на более традиционный «Ла-ла Ленд», который все еще не сошел с больших экранов. А ценители театрального искусства смогут насладиться трансляцией классической оперы «Мадам Баттерфляй».

Культурная программа

Фото: Sophie's Art

«Музыка и звезды»

Минский планетарий Фрунзе, 2 Начало: 19.00

Что может быть романтичнее, чем свидание под звездами? Свидание под звездным небом в сопровождении классической музыки! Минский планетарий предлагает влюбленным не только насладиться красотами галактики, но и послушать увлекательную лекцию.

«Дзень усіх закаханых»

Нацыянальны музей Рэспублікі Беларусь

Главный музей страны тоже не остался в стороне от праздника. Он приготовил разнообразную программу в нескольких своих филиалах. Посетители смогут увидеть несколько тематических выставок, узнать историю праздника в разных странах мира и своими руками сделать романтичные подарки для своих вторых половинок.

Ночное шоу в дельфинарии

Ташкентская, 40 Начало: 21.00

14 февраля можно провести в общении не только друг с другом, но самых умных представителей фауны. В дельфинарии влюбленных будет ждать захватывающее огненное шоу под звуки саксофона с акробатическими и танцевальными номерами. А после шоу у посетителей будет возможность поплавать вместе с дельфинами.

А можно и так

Живые квесты

Фото: questinfo

За последние годы в Минске квесты набрали бешеную популярность. Так почему бы не сводить свою вторую половинку на свидание, на котором придется хорошенько поломать голову? Квест можно подобрать на любой вкус: от вполне безобидного, до действительно сложного и даже немного жестокого.

Свидания Speed play dating

Фото: PlayGround

Кувалда Куйбышева, 22, помещение 122 Начало: 19.00

Для гиков отлично подойдет игровой вариант свидания. В «Кувалде» парочки смогут поиграть в бильярд, ааэрохоккей, Xbox One, Kinect и разнообразные настольные игры.

Прогулка на лошадях

Фото: elcyinfo

Недалеко от станции метро «Уручье» есть частная конюшня «C Veterком». Там можно арендовать животных для романтической конной прогулки и устроить профессиональную фотосессию с лошадками.